Roland Garros tem chave vazada antes do sorteio oficial; veja duelo de Fonseca

A ATP divulgou nesta quarta-feira (20) uma chave preliminar de Roland Garros com informações incorretas sobre os cabeças de chave do torneio. O sorteio oficial do segundo Grand Slam da temporada será realizado nesta quinta-feira (21), às 9h.

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Chave mostra confrontos da primeira rodada

A publicação antecipada exibia possíveis confrontos da estreia em Paris. Segundo o documento, Alexander Zverev enfrentaria o italiano Lorenzo Sonego, enquanto João Fonseca teria pela frente o francês Benjamin Bonzi.

Os adversários de Novak Djokovic e Jannik Sinner, porém, não apareciam na relação divulgada.

João Fonseca é cumprimentado pelo americano Michelsen após sua primeira vitória em Madri, em 2024 (Foto: Arquivo)

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Documento apresenta inconsistências

A principal divergência está na numeração dos cabeças de chave. João Fonseca aparece como o 30º favorito, mas será oficialmente o cabeça de chave número 28 do torneio. Já Zverev foi listado como terceiro cabeça de chave, embora ocupe a segunda posição entre os favoritos.

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O sorteio da chave principal é realizado de forma automática por computador. Tradicionalmente, os cabeças de chave são posicionados por ex-campeões ou convidados especiais do torneio.

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Ausência de Alcaraz muda cerimônia do sorteio

A ausência de Carlos Alcaraz deixa indefinido qual tenista masculino participará da cerimônia do sorteio. No feminino, a responsável pela participação será Coco Gauff, atual campeã de Roland Garros.

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Por ser cabeça de chave, João Fonseca só poderá enfrentar um jogador do top 8 a partir da terceira rodada do Grand Slam francês.

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