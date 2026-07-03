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Algoz de João Fonseca vai às lágrimas após vitória em Wimbledon

Safiullin veio do qualifying e chegou em Londres sem vitórias no circuito ATP em 2026

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 16:40
Supervisionado porThiago Fernandes,
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De camisa branca, Roman Safiullin leva as mãos ao rosto e chora após vencer João Fonseca em Wimbledon
Safiullin se emocionou após vencer João Fonseca (Foto: Reprodução/Wimbledon)

Roman Safiullin não conteve a emoção após a vitória em sets diretos sobre João Fonseca na terceira rodada de Wimbledon, nesta sexta-feira (3). Recém-recuperado de uma grave lesão e vindo do qualifying, o 132º colocado do ranking ATP contrariou as expectativas e aplicou um triplo 6/3 sobre o brasileiro, garantindo vaga nas oitavas de final do Grand Slam britânico.

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    • Na entrevista pós-jogo, Safiullin foi às lágrimas ao relembrar a lesão que interrompeu sua temporada no ano passado, após o US Open. Com problemas no quadril e no abdômen, o ex-número 36 do mundo ficou afastado das competições e perdeu posições no ranking, chegando a Wimbledon sem vitórias no circuito profissional em 2026.

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    — Depois do US Open, precisei parar para tratar minha lesão. Aquele período foi super difícil. Até mesmo há seis meses atrás, eu não sabia se seria capaz de voltar. Estou super feliz por estar de volta aqui — disse o tenista russo, visivelmente emocionado.

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    • Safiullin retomou o ritmo de jogo e conquistou títulos de nível Challenger em Oeiras, em Portugal, e Mauthausen, na Áustria, de forma consecutiva, entre abril e maio. Em Wimbledon, entrou a partir do qualifying e, desde então, vem embalando vitórias.

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    A confiança cresceu ainda mais quando Safiullin salvou dois match points e eliminou o compatriota Andrey Rublev (13º) na primeira rodada, por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 6/7(8), 3/6, 6/3 e 7/6(14). Na sequência, em outro duelo de cinco sets, superou o holandês Botic van de Zandschulp (54º) nas parciais de 6/0, 4/6, 6/3, 3/6 e 7/6(10) e avançou para enfrentar João Fonseca, onde somou mais um triunfo.

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    — Desde o qualificatório até agora foram todos jogos muito difíceis, salvando match points, com 4 horas em cada jogo. Tudo super difícil. Estou realmente muito feliz de ter conseguido administrar esse nível hoje e finalmente vencer em três sets. Nós não fomos a cinco sets. Então, estou muito, muito feliz com o meu jogo aqui — comentou Safiullin, na entrevista em quadra.

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    Com a vitória diante de Fonseca, o russo sobe momentaneamente 37 posições no ranking ao vivo, retornando ao top 100. Sua melhor campanha em um Grand Slam aconteceu justamente em Wimbledon, em 2023, quando chegou até as quartas de final.

    O próximo confronto de Safiullin será contra Novak Djokovic, heptacampeão na grama inglesa. A partida acontece no próximo domingo (5), em horário a ser divulgado.

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    De camisa branca, Roman Safiullin leva a mão esquerda ao rosto enquanto chora durante entrevista pós-jogo em Wimbledon
    Safiullin foi às lágrimas na entrevista pós-jogo em Wimbledon (Foto: Reprodução/Wimbledon)

    João Fonseca é dominado e se despede de Wimbledon

    Depois de dois jogos sem perder sets, João Fonseca se viu diante de um roteiro totalmente oposto, nesta sexta-feira (3), na terceira rodada de Wimbledon. O número 1 do Brasil foi dominado desde o começo e caiu diante do qualifier russo Roman Safiullin, por 3 sets a 0, com um triplo 6/3.

    Com o revés, João se despede na terceira rodada de Londres, como em 2025. Na ocasião, o algoz foi o chileno Nicolas Jarry, que também veio do qualifying.

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