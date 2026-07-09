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Gavi, da Espanha, aponta adversário favorito na Copa do Mundo; veja

La Roja está na semifinal do Mundial e irá enfrentatar a Bélgica

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 16:13
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Gavi, da Espanha, em entrevista coletiva
Gavi, da Espanha, em entrevista coletiva (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Opção para Luis de la Fuente nos últimos jogos da Espanha, o meia-atacante Gavi falou com a imprensa às vésperas das quartas de final da Copa do Mundo, com a Bélgica, nesta sexta-feira (10), no SoFi Stadium. O jogador do Barcelona avaliou o momento da seleção na reta final da competição e escolheu seu adversário favorito na semifinal.

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    Gavi foi titular na estreia da Espanha na Copa, no empate sem gols com Cabo Verde, e depois só recebeu poucos minutos na segunda fase, no mata-mata contra a Áustria. O foco é união do grupo.

    — É importante que todos tenhamos as coisas claras, independentemente de jogarmos ou não. Temos que representar o país com união e com cada um contribuindo com a sua parte. Estamos muito unidos, e uma das nossas maiores qualidades é essa união, além da consciência de que quem não joga também ganha partidas — disse o jogador da Espanha.

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    Favoritismo não é uma palavra falada por Gavi. O jogador reforçou o bom momento, mas valorizou a qualidade da Bélgica, que vem em crescimento no Mundial. Questionado sobre um adversário "ideal" na semifinal, não esquivou da pergunta.

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    • — Não gosto de falar sobre isso. A Bélgica tem jogadores magníficos, assim como Portugal. Temos que fazer o nosso trabalho muito bem. Se o fizermos, as coisas certamente correrão bem. O importante é vencer a Bélgica. França ou Marrocos? São duas grandes equipes, mas eu diria Marrocos, porque nos eliminaram no Catar — destacou.

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    Gavi foi pouco aproveitado pela Espanha na Copa do Mundo
    Gavi foi pouco aproveitado pela Espanha na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

    Espanha forte

    Os comandados de Luis de la Fuente chegam motivados para as quartas de final. No confronto entre favoritos nas oitavas, foi superior nos 90 minutos e bateu Portugal com gol aos 45 minutos do segundo tempo, marcado por Mikel Merino.

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