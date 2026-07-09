Conheça Victoria Triay, brasileira casada com zagueiro da França Atleta e esposa estão juntos desde 2024

Criada no Brasil, a modelo Victoria Triay, de 37 anos vive uma relação especial com a Copa do Mundo de 2026. Casada com o zagueiro francês Lucas Hernandez, a influenciadora acompanha de perto a campanha da França no torneio.

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Nascida na Argentina, Victoria foi criada no Rio Grande do Sul e fala português fluentemente. A modelo costuma demonstrar o carinho pelo Brasil nas redes sociais, onde reúne mais de 1 milhão de seguidores.

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Além do marido, a modelo viaja acompanhada dos três filhos. Ela é mãe de dois filhos de relacionamentos anteriores e da pequena Lua, de um ano, fruto do casamento com o defensor francês. O casal está junto desde 2024.

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Casal é envolvido em polêmica

De acordo veículo francês, o primeiro contato ocorreu em junho de 2024, quando Marie, ainda residida na Colômbia, foi convidada por Victoria a trabalhar para o casal, com a promessa de regularização migratória em até seis meses. A jovem entrou na França apenas com passaporte, sem visto, e afirma que os documentos nunca foram providenciados. Com o tempo, outros membros da família foram chamados.

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Marie e a mãe trabalhavam todos os dias, uma delas em regime integral, inclusive durante a noite, com remuneração de 2 mil euros mensais (cerca de R$ 12 mil), enquanto os homens atuavam como seguranças, inclusive armados, com salários que variavam até 3 mil euros (R$ 18 mil). Conforme a advogada dos denunciantes, Lola Dubois, nenhum dos cinco trabalhadores teve contrato formal, acesso a benefícios sociais ou férias, e os pagamentos eram feitos exclusivamente em dinheiro.

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A denúncia ainda relata que, em fevereiro de 2025, os trabalhadores teriam sido obrigados a assinar acordos de confidencialidade e receberam documentos de identidade espanhóis falsos, com o objetivo de simular uma situação legal. Desde novembro, a família não trabalha mais para o jogador, mas afirma ter sofrido intimidações. Procurado, o agente de Lucas Hernández afirmou que o jogador e sua companheira desconheciam a denúncia. O caso segue sob análise da Justiça francesa.

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Quem é? 👁️

Nascido em Marselha, na França, Lucas é formado nas categorias de base do Atlético de Madrid, pelo qual estreou como profissional em 2014 e atuou até 2019, quando foi negociado com o Bayern de Munique, da Alemanha, antes de se transferir para o PSG em 2023. Pela seleção francesa, soma 40 partidas e conquistou a Copa do Mundo de 2018, além da Nations League de 2020/21. Zagueiro e lateral-esquerdo, Lucas é irmão mais velho de Théo Hernández, também ala, atualmente no Al Hilal, da Arábia Saudita.

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Lucas Hernández aquece antes de partida do PSG, no Parc des Princes (Foto: Divulgação/PSG)

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