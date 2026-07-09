Astro da Espanha fala de Justin Bieber na final da Copa do Mundo: 'É verdade'
Jogador atua no Barcelona
Após a confirmação do show de Justin Bieber no intervalo da final da Copa do Mundo, Gavi, da Espanha, foi perguntado se a presença do cantor é um incentivo para ele. O camisa 9 é fã declarado do artista, que se junta a Shakira, Madonna e BTS na primeira apresentação realizada no intervalo da decisão do torneio em toda a história.
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Como resposta, o meio-campista do Barcelona e camisa 9 da Espanha disse que, mesmo sendo fã, o seu foco está em chegar até a decisão junto dos seus companheiros. A seleção espanhola enfrentará a Bélgica nas quartas de final e, caso avance, fará a semifinal com o vencedor de França e Marrocos.
- É verdade que gosto de Justin Bieber, mas cantando ou não cantando, garanto que quero chegar à final da Copa como todos os meus companheiros. Se ele cantar, melhor - disse Gavi.
Saiba os detalhes da apresentação de Justin Bieber na final da Copa do Mundo
A Fifa anunciou, nesta terça-feira, que Justin Bieber será uma das atrações principais do show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026. O cantor canadense se junta a Madonna, Shakira e ao grupo sul-coreano BTS na primeira apresentação musical realizada durante o intervalo de uma decisão do Mundial.
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A final será disputada no dia 19 de julho, no New York New Jersey Stadium, nos Estados Unidos. Além dos quatro artistas principais, o espetáculo contará com apresentações de Burna Boy, do maestro Gustavo Dudamel e do PS22 Chorus, com participação do Coldplay. A curadoria artística do evento é assinada por Chris Martin, vocalista da banda britânica.
Segundo a entidade, o show terá duração de 11 minutos e será realizado sem alterar o tempo regulamentar do intervalo da partida.
Show terá caráter beneficente
Além do entretenimento, a apresentação terá um viés social. O evento servirá para promover o FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que pretende arrecadar US$ 100 milhões para ampliar o acesso à educação e ao futebol para crianças em situação de vulnerabilidade ao redor do mundo.
De acordo com a FIFA, mais de US$ 50 milhões já foram arrecadados. A entidade também informou que US$ 1 de cada ingresso vendido para os jogos da Copa do Mundo de 2026 será destinado ao fundo.
Em nota divulgada pela FIFA, Justin Bieber destacou a importância da iniciativa.
— A Copa do Mundo da FIFA reúne o mundo como nada mais consegue fazer. Sou grato por fazer parte deste show do intervalo e ainda mais feliz por saber que ele já está ajudando a ampliar o acesso à educação para crianças em todo o mundo — afirmou.
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, também comentou o anúncio.
— Quando pensamos no que o mundo mais precisa, nada é mais importante do que a educação. Temos orgulho de contar com Justin Bieber ao lado de Madonna, Shakira e BTS como artistas principais do show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026 em apoio ao FIFA Global Citizen Education Fund — disse.
Personagens infantis também participarão
A FIFA confirmou ainda a presença dos personagens de Vila Sésamo (Sesame Street) e dos Muppets, que integrarão a apresentação como forma de reforçar a mensagem sobre educação infantil e inclusão.
O espetáculo é produzido pela Global Citizen, em parceria com a Live Nation e a Done + Dusted, e marcará um momento inédito na história da Copa do Mundo. Inspirado no tradicional show do intervalo do Super Bowl, o evento busca unir futebol, música e impacto social diante de uma audiência global estimada em bilhões de espectadores.
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