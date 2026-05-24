Bia Haddad estreia em Roland Garros; horário e onde assistir

Bia Haddad Maia, número 105 do mundo, é a primeira do país a entrar em quadra nesta edição de Roland Garros, que começou neste domingo. Em torno das 10h (de Brasília), a brasileira enfrenta a britânica Francesca Jones, 102ª do ranking.

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A tenista paulistana venceu os dois jogos que fez até hoje contra a adversária, ambos em 2021.

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As duas entram em quadra logo após o embate entre o espanhol Alejandro Davidovich Fokina e o bósnio Damir Dzumhur.

Bia Haddad foi semifinalista em 2023

Essa é a sexta participação da paulistana, de 29 anos, no Grand Slam francês. Seu melhor resultado no torneio foi sua maior proeza em Grand Slams até aqui, as semifinais de 2023. Já nas últimas duas edições, a número 1 do Brasil e ex-top 10 perdeu na estreia.

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Números da carreira da paulista Bia Haddad Maia (Reprodução)

🎾✅ Ficha técnica

Bia Haddad (BRA) x Francesca Jones (FRA) - 1ª rodada de Roland Garros 2026

📅 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, por volta das 10h (horário de Brasília)

📍 Local: Stade Roland Garros, em Paris, na França

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

🎾 Aposte na vitória do seu tenista favorito em Roland Garros

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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