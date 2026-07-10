Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (10/07)
Espanha e Bélgica fazem o único duelo do dia
A Copa do Mundo dá sequência nesta sexta-feira (10) às quartas de final com mais um confronto que vale vaga entre os quatro melhores da competição. Espanha e Bélgica entram em campo em Los Angeles em um duelo que reúne a defesa menos vazada do torneio e um dos ataques mais eficientes desta edição do Mundial.
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A Espanha chega invicta e ainda sem sofrer gols na competição, enquanto a Bélgica tenta manter o embalo após eliminar os Estados Unidos nas oitavas de final. Quem vencer enfrentará França ou Marrocos na semifinal da Copa do Mundo.
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Confira o jogo desta sexta-feira (10), com horário e onde assistir ao vivo:
16h – Espanha x Bélgica – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
➡️ Clique para assistir no Sportv
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