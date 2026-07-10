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Copa do Mundo: qual salário de Yamal, astro da Espanha e do Barcelona?

Jogador está na sua primeira Copa do Mundo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
10/07/2026 08:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Lamine Yamal durante treino da Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lamine Yamal durante treino da Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Lamine Yamal, craque do Barcelona e da seleção espanhola, joga sua primeira Copa do Mundo em 2026. Mesmo jovem, já possui um salário altíssimo. Por ano, o craque ganha algo em torno de 30 milhões de euros (R$ 177 milhões), mas os números podem aumentar por um sistema de metas.

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    • ➡️Árbitro de Espanha x Bélgica na Copa é marcado por polêmica envolvendo o Real Madrid

    Mensalmente, os vencimentos de Yamal chegam na casa dos 2,5 milhões de euros (R$ 30 milhões). O atleta entra em campo hoje (10), às 16h (de Brasília), para disputar as quartas de final da Copa do Mundo, contra a Bélgica.

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    Yamal tem 18 anos, nascido em 13 de julho de 2007, o atleta completa mais um ano de vida em três dias.

    O zagueiro Danso acompanha a movimentação de Lamine Yamal no duelo entre Áustria e Espanha
    O zagueiro Danso acompanha a movimentação de Lamine Yamal no duelo entre Áustria e Espanha (Foto: Etienne Laurent / AFP)
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    • Michael Oliver apita a partida

    O jornal Marca, da Espanha, relembrou a polêmica de Oliver com o Real Madrid, que aconteceu em 2018, após uma partida entre o clube espanhol e a Juventus, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League.

    Na ocasião, o inglês havia se tornado personagem principal da partida após marcar um pênalti para o Real Madrid nos últimos minutos do confronto e pela expulsão do goleiro Buffon por reclamação no lance. A penalidade foi convertida por Cristiano Ronaldo e classificou o clube espanhol para as semifinais da competição, que terminou campeão em cima do Liverpool.

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    Após a partida contra a Juventus, Michael Oliver foi visto no aeroporto com uma nécessaire do Real Madrid. Na época, não houve uma explicação específica sobre o árbitro ter um item do clube espanhol, mas a situação gerou uma polêmica e debates foram levantados por críticos do inglês e por torcedores nas redes sociais. A publicação do jornal Marca afirma que o item passou a acompanhar o juiz nos jogos que apitava do time ou de seus rivais.

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    A polêmica se tornou mais grave por conta de ameaças de morte que Michael Oliver recebeu de torcedores da Juventus por conta do lance na Champions League. O árbitro chegou a tirar sua família da própria casa diante da situação, e a polícia foi acionada para investigar o caso, que não terminou com a prisão de nenhum torcedor. Na época, o inglês agradeceu o apoio da Uefa e de personalidades que saíram em sua defesa.

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    - Foram alguns dias estranhos, mas foi bom que tantas pessoas, tanto do mundo do futebol quanto de fora dele, me ofereceram apoio. Foi bastante esclarecedor e significou muito para mim - disse Michael Oliver, que sempre sustentou que estava certo ao marcar a penalidade no lance.

    Sua atuação em jogos da Espanha e Bélgica é positiva para os dois lados. A seleção espanhola teve sete partidas oficiais apitadas por Oliver e permanece invicta, com quatro vitórias e três empates. A última foi uma goleada por 6 a 0 em cima da Turquia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Do lado belga, a equipe venceu as duas partidas oficiais em que ele esteve em campo.

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    Nesta Copa do Mundo, Michael Oliver apitou três partidas. Duas goleadas na fase de grupos, o 5 a 1 da Holanda na Suécia e o 4 a 1 da França na Noruega, além da vitória de Marrocos em cima do Canadá por 3 a 0 nas oitavas de final.

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