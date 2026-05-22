Estrelas do tênis mundial organizaram um boicote parcial às entrevistas coletivas durante Roland Garros. A ação protesta contra a distribuição da premiação do Grand Slam disputado em Paris, na França. Os atletas limitaram suas conversas com jornalistas a 15 minutos após cada partida.

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Protesto contra divisão da receita

Os tenistas também se recusarão a conceder entrevistas exclusivas aos detentores dos direitos de transmissão do torneio. A estratégia foi desenvolvida após os atletas estudarem o regulamento da competição e concluírem que não estarão sujeitos a multas ou punições ao conceder entrevistas de forma rápida.

A bielorrussa Sabalenka integra o grupo de atletas que divulgou um comunicado reclamando da premiação. A número 1 do mundo está ao lado de nomes como Jannik Sinner, Novak Djokovic e Coco Gauff.

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Os jogadores escolheram limitar as entrevistas a 15 minutos para simbolizar que os torneios do Grand Slam destinam aproximadamente 15% de suas receitas à premiação. A premiação total de Roland Garros será de 61,7 milhões de euros neste ano, equivalente a aproximadamente 360 ​​milhões de reais.

Aryna Sabalenka comemora vitória sobre a austríaca Anastasia Potapova no Aberto da Austrália, em Melbourne (Foto: David Gray/AFP)

A premiação cresce menos que a arrecadação

O apelo dos tenistas surgiu após a organização de Roland Garros anunciar, no mês passado, que a premiação do torneio aumentaria em cerca de 10% em relação ao ano anterior. O aumento é inferior aos 20% registrados na última edição do US Open.

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Roland Garros gerou 395 milhões de euros (2,31 bilhões de reais) em receita em 2025, segundo a imprensa internacional. O valor representa um aumento de 14% em relação ao ano anterior. A premiação aumentou apenas 5,4%, reduzindo a participação dos jogadores para 14,3%.

Com uma receita estimada em mais de 400 milhões de euros (2,34 bilhões de reais) na edição atual, a premiação ainda será inferior a 15%. Os tenistas solicitaram 22% da receita.

Valores pagos aos jogadores

Os campeões de simples masculino e feminino recebem 2,8 milhões de euros cada, aproximadamente 16 milhões de reais. A premiação dos vice-campeões é de 1,4 milhão de euros, mais de 8 milhões de reais.

Os semifinalistas ganham 750 mil euros (4,39 milhões de reais). Os eliminados na primeira rodada recebem 87 mil euros (509 mil reais). Os vencedores das duplas masculina e feminina levam para casa 600 mil euros (3,51 milhões de reais). Os campeões de duplas mistas recebem 122 mil euros (713,7 mil reais).

Roland Garros teve início no dia 18 de maio e será disputado até 7 de junho em Paris, na França.

Sabalenka apoia mobilização

Sabalenka manifestou apoio à possibilidade de boicote:

— Vamos ver até onde podemos chegar. Se o apoio dos jogadores for necessário para o boicote, acho que podemos facilmente nos unir e apoiá-lo hoje, porque algumas coisas me parecem muito injustas — declarou a tenista.

A bielorrussa também enfatizou a importância dos atletas para o torneio:

— Quando você vê os números e o que cada jogador recebe, percebe que o torneio depende de nós. Sem os jogadores, não haveria competição nem entretenimento, então é justo que tenhamos uma parcela maior da receita — afirmou.

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