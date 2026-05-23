João Fonseca volta sob pressão, mas com esperança a Roland Garros

Atravessando sua pior sequência em dois anos em torneios ATP (três derrotas seguidas), João Fonseca, aos 19 anos, volta ao batente neste domingo, em torno das 12h (de Brasília). Pelo menos na teoria, o rival da estreia em Roland Garros, o qualifier francês Luka Pavlovic, 240º do mundo, de 26 anos, debutante em Grand Slams, parece o desafio ideal para o brasileiro (30º) voltar a vencer. Trata-se do adversário com mais baixo ranking que o carioca já duelou em torneios desse nível.

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Enquanto o rival deste domingo havia fracassado nos quatro qualifyings de Slams até esta semana, o brasileiro soma seis vitórias em 11 jogos desse nível. Sua melhor performance em um dos quatro mais importantes torneios do circuito foi ter alcançado a terceira rodada de Roland Garros e de Wimbledon, ano passado.

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Seca começou em abril



O momento de seca de vitórias vem logo após um dos pontos altos da carreira do número 1 do Brasil até aqui. Isso porque, em abril, João Fonseca se tornou o primeiro do país, desde 2011, a chegar às quartas de final de um Masters 1000. O feito foi protagonizado no saibro de Monte Carlo, onde só parou diante do número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev.

No torneio seguinte, no entanto, começou a sequência de tropeços do jovem carioca. Superado pelo americano Ben Shelton (6º), nas quartas de final do ATP 500 de Munique, o brasileiro perdeu, em seguida, para o anfitrião Rafael Jodar (42º), na terceira rodada do Masters 1000 de Madri, e para o sérvio Hamad Medjedovic (67º), em Roma. Vale lembrar que, na capital espanhola, João Fonseca passou pela segunda rodada por W.O., por conta da desistência do croata Marin Cilic.

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➡️ João Fonseca cai no ranking e perde posto histórico para rival

Em 2024, sequência de três derrotas

A última vez que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira amargou três derrotas seguidas, em torneios ATP, foi de fevereiro a abril de 2024. Na ocasião, aos 17 anos, o carioca, então como o 655º do mundo, perdeu para o argentino Mariano Navone, nas quartas de final do Rio Open, torneio no qual venceu suas duas primeiras partidas de ATP. Na sequência, o brasileiro caiu diante de Thiago Tirante, também da Argentina, e do britânico Jan Choinski, respectivamente, nas estreias dos ATP's 250 de Santiago e de Estoril.

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