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Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo hoje (13)?

Contra o Marrocos, Seleção inicia caminhada rumo ao hexa neste sábado (13)

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 06:05
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Vinicius Júnior comemora gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A Seleção Brasileira inicia a trajetória em busca do hexa na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), contra o Marrocos, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo C. A bola rola às 19h (horário de Brasília) no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. ➡️ Saiba onde assistir

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    Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil estreia diante de um adversário que ganhou respeito internacional nos últimos anos e foi semifinalista do Mundial do Catar, em 2022. O escrete canarinho garantiu vaga em quinto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas e aposta em nomes como Vinicius Júnior, Raphinha, Bruno Guimarães e Casemiro para iniciar a competição com o pé direito.

    Neymar ainda se recupera de lesão na panturrilha direita e está fora da partida. Já nas laterais, o técnico italiano mantém o mistério sobre quem começará entre os titulares.

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    Ao longo da semana, Ancelotti testou Ibañez e Danilo pelo lado direito, e Douglas Santos e Alex Sandro pela esquerda. A dupla do Flamengo chegou a ser a favorita para iniciar o jogo, mas Ibañez e Douglas Santos voltam a ter possibilidade real de entrar em campo no MetLife.

    Do outro lado, o Marrocos tenta repetir o protagonismo que alcançou na última Copa, quando se tornou a primeira seleção africana a disputar uma semifinal de Mundial. Os "Leões de Atlas" chegam ao torneio embalados pela evolução da geração de Hakimi, Brahim Díaz e Bounou.

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    ➡️ Brasil x Marrocos: Ancelotti mantém mistério nas laterais; veja provável escalação

    Tudo sobre Brasil x Marrocos (onde assistir, horário, arbitragem e escalações)

    Paquetá comemora gol em Brasil x Panamá ao lado de Douglas Santos e Igor Thiago (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    ✅ Ficha técnica

    Brasil 🆚 Marrocos - Copa do Mundo de 2026

    📆 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); SporTV (TV fechada); CazéTV, ge tv e NSports (YouTube)
    🕴️ Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)
    🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (ESL) e Andraž Kovačič (ESL)
    📺 VAR: não divulgado

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟡🟢 Brasil (técnico: Carlo Ancelotti)
    Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Matheus Cunha e Raphinha.

    🔴🟢 Marrocos (técnico: Mohamed Quahbi)
    Bounou; Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi e El Khannouss; Brahim Díaz, Saibari e Amine Sbai.

    Brasil x Marrocos
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