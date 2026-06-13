Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo hoje (13)? Contra o Marrocos, Seleção inicia caminhada rumo ao hexa neste sábado (13)

A Seleção Brasileira inicia a trajetória em busca do hexa na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), contra o Marrocos, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo C. A bola rola às 19h (horário de Brasília) no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. ➡️ Saiba onde assistir

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Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil estreia diante de um adversário que ganhou respeito internacional nos últimos anos e foi semifinalista do Mundial do Catar, em 2022. O escrete canarinho garantiu vaga em quinto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas e aposta em nomes como Vinicius Júnior, Raphinha, Bruno Guimarães e Casemiro para iniciar a competição com o pé direito.

Neymar ainda se recupera de lesão na panturrilha direita e está fora da partida. Já nas laterais, o técnico italiano mantém o mistério sobre quem começará entre os titulares.

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Ao longo da semana, Ancelotti testou Ibañez e Danilo pelo lado direito, e Douglas Santos e Alex Sandro pela esquerda. A dupla do Flamengo chegou a ser a favorita para iniciar o jogo, mas Ibañez e Douglas Santos voltam a ter possibilidade real de entrar em campo no MetLife.

Do outro lado, o Marrocos tenta repetir o protagonismo que alcançou na última Copa, quando se tornou a primeira seleção africana a disputar uma semifinal de Mundial. Os "Leões de Atlas" chegam ao torneio embalados pela evolução da geração de Hakimi, Brahim Díaz e Bounou.

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➡️ Brasil x Marrocos: Ancelotti mantém mistério nas laterais; veja provável escalação

Tudo sobre Brasil x Marrocos (onde assistir, horário, arbitragem e escalações)

Paquetá comemora gol em Brasil x Panamá ao lado de Douglas Santos e Igor Thiago (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

✅ Ficha técnica

Brasil 🆚 Marrocos - Copa do Mundo de 2026

📆 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); SporTV (TV fechada); CazéTV, ge tv e NSports (YouTube)

🕴️ Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)

🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (ESL) e Andraž Kovačič (ESL)

📺 VAR: não divulgado

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡🟢 Brasil (técnico: Carlo Ancelotti)

Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Matheus Cunha e Raphinha.

🔴🟢 Marrocos (técnico: Mohamed Quahbi)

Bounou; Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi e El Khannouss; Brahim Díaz, Saibari e Amine Sbai.

Brasil x Marrocos

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