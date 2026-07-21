Pesquisa mostra que torcida é contra a permanência de Neymar na Seleção em 2030 Estudo foi conduzido por empresa de inteligência de mercado

Uma pesquisa realizada pela empresa IMO Insights, agência de inteligência de mercado, monitorou semanalmente a percepção da torcida em relação ao desempenho do Brasil na Copa do Mundo. Após a eliminação, o estudo também mediu que mais brasileiros são contrários do que favoráveis à permanência de Neymar na Seleção Brasileira.

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Resultados da pesquisa

Fim de ciclo para Neymar na Seleção?

Ainda que uma parte maior da torcida brasileira acredite que Neymar não deve fazer parte da Seleção Brasileira no próximo ciclo, a diferença é pequena: 46% acham que o tempo do camisa 10 com a Amarelinha acabou, enquanto 36% pensam o contrário. De qualquer forma, 67% dos torcedores imaginam que a saída do astro santista contribuirá para a renovação da equipe nacional.

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1️⃣ Neymar ainda deve fazer parte da Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo.

36% dos torcedores concordam com a afirmação

18% nem concordam, nem discordam da afirmação

46% dos torcedores discordam da afirmação

2️⃣ A saída de Neymar abre espaço para a renovação da Seleção Brasileira.

67% dos torcedores concordam com a afirmação

18% dos torcedores nem concordam, nem discordam da afirmação

14% dos torcedores discordam da afirmação

Weverton, Neymar e Léo Pereira protestam durante partida entre Brasil e Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Pedro Ugarte / AFP)

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Sentimento com a derrota brasileira

Os três sentimentos mais citados pela torcida após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo foram decepção, tristeza e aceitação. Bastante frustrados, 70% dos brasileiros acreditam que a Amarelinha perdeu relevância nos últimos anos.

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1️⃣ Qual sentimento melhor representa a eliminação da Seleção?

17% - Decepção

12% - Tristeza

12% - Aceitação

2️⃣ Hoje, a camisa da Seleção Brasileira perdeu peso no futebol mundial.

70% dos torcedores concordam com a afirmação

16% dos torcedores nem concordam, nem discordam da afirmação

14% dos torcedores discordam da afirmação

Sobre a pesquisa

O estudo aplicou três metodologias diferentes: dark research (levantamento em fontes secundárias), etapa qualitativa (entrevistas presenciais com torcedores) e etapa quantitativa (questionário online com 1001 entrevistas com representação da população economicamente ativa do Brasil, com nível de confiança de 95% na leitura dos dados e margem de erro de três pontos percentuais).