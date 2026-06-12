Vini Jr diz que rivais do Brasil chegam zerados à Copa: 'Não importa' Vini não se pressiona sobre protagonismo e diz que apenas o título importa

NOVA JERSEY, NJ (EUA) - São poucos os jogadores da Seleção Brasileira que carregam tanta expectativa para esta Copa do Mundo quanto Vini Jr. Consolidado como um dos melhores atletas do planeta, bicampeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid e eleito o melhor jogador do mundo após temporadas de alto nível no clube espanhol, o atacante chega ao Mundial de 2026 cercado pela expectativa de repetir com a camisa amarela o desempenho que o transformou em referência no futebol internacional.

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Na entrevista coletiva desta sexta-feira (12), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco da estreia do Brasil contra o Marrocos neste sábado (13), o camisa 7 falou sobre a responsabilidade de disputar a Copa do Mundo no melhor momento de sua carreira e demonstrou confiança para finalmente transferir à Seleção o protagonismo que já exerce no Real Madrid.

Vini destacou a emoção de disputar o torneio mais importante do futebol e relembrou toda a trajetória percorrida até chegar ao Mundial.

— É um papel muito importante e muito especial poder representar toda a minha família, todo o meu país dentro de uma Copa do Mundo, onde eu sempre sonhei estar. Poder estar aqui hoje, depois de tanto trabalho, tantos dias treinando e tantos ensinamentos que eu tive nesses últimos anos, é algo muito especial. Eu só quero aproveitar a oportunidade e poder provar a todo mundo que a gente pode ser campeão.

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O atacante reconheceu que a Copa representa uma oportunidade única para mudar sua história com a camisa da Seleção. Apesar dos inúmeros títulos conquistados na Europa, Vini ainda busca uma atuação marcante em Mundiais. Para ele, a chegada de Carlo Ancelotti ao comando da equipe pode ser um fator decisivo nesse processo.

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O treinador italiano conhece o jogador como poucos. Foi sob o comando de Ancelotti que Vini viveu os melhores momentos da carreira no Real Madrid, conquistando títulos e alcançando maturidade técnica e tática.

— É o momento mais especial e mais importante da minha carreira, em que eu chego ao meu melhor nível físico e técnico, como eu sempre sonhei e como tive que ir analisando durante toda a temporada. Eu me preparei muito para chegar neste momento. Jogar com o Ancelotti também sempre me dá a maior tranquilidade, porque ele me dá muita liberdade e confiança para fazer tudo o que eu já fiz pelo Real e poder fazer aqui junto com a Seleção Brasileira.

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O jogador foi além.

— Acredito que não tem lugar melhor para isso, porque são muitos jogos e poder mudar essa história pelo nosso país e pelos jogadores vai ser muito importante. Não estou nem falando sobre gols. Estou falando sobre a experiência de jogar bem, fazer minha equipe ter a confiança que a gente precisa ter e ganhar. O mais importante é ganhar, fazer isso e ver onde o Brasil vai chegar.

Questionado sobre o favoritismo das principais seleções e os resultados recentes do futebol internacional, Vini Jr. fez questão de destacar que o Mundial representa uma nova realidade. Para ele, o histórico recente pouco importa quando a bola começa a rolar.

— A gente chega para ser campeão. A gente está no nível das grandes seleções, das grandes equipes. Temos grandes jogadores, que estão melhorando e evoluindo nos últimos meses. Isso é o mais importante. Quando chega a Copa, zera tudo. Não importa quem ganhou a última Copa ou a Copa América. O que importa é o que vai acontecer a partir de agora. A Copa do Mundo já começou, mas, para a gente, ela começa no sábado (13). E estamos aqui para ampliar a nossa história, fazer um grande torneio e jogar o nosso melhor futebol.

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As palavras de Vini Jr. refletem o momento vivido pelo atacante. Mais experiente, mais maduro e respaldado por um treinador que conhece profundamente suas características, ele inicia a Copa do Mundo com a missão de liderar uma geração talentosa que sonha em devolver o Brasil ao topo do futebol mundial.

Outros trechos da entrevista de Vini Jr, da Seleção

IMPORTÂNCIA DA COPA

— Acredito que a Copa do Mundo é diferente de todas as outras competições e, a última Copa, me ensinou que a gente tem que estar preparado até o último minuto do jogo, porque os pequenos detalhes vão decidir o seu rumo dentro da competição. Esperamos que possamos fazer diferente na última Copa e, nos pequenos detalhes, a gente sair na frente.

EUA X MUNDO

Acredito que é um tema muito delicado. Esperamos que todos possam entrar e torcer aqui normalmente, como todas as outras pessoas, porque o futebol é para todos, e espero que todos eles possam fazer o que devem fazer.

MARROCOS CHEGA MELHOR

Sem dúvida, o Marrocos melhorou muito nos últimos anos e o futebol mudou muito também, onde todo mundo que planeja bem os jogos consegue competir com qualquer um. E o Marrocos é um deles que na última Copa já fizeram muito bem. Na Copa África acabaram perdendo na final, mas têm uma excelente equipe de grandes jogadores que jogam nas grandes equipes e, sem dúvida, vai ser um grande jogo. E o Brasil está preparado para mudar essa história e voltar ao topo.

ESQUEMA DE ANCELOTTI

Eu acredito que eles têm se adaptado muito bem às características dos jogadores que nós temos. É uma pena ver ele perder o Wesley, desejando melhoras para ele quanto antes. E sobre como vamos jogar, não posso falar, se o Marrocos pode olhar essa entrevista e ver como vai ser o nosso planejamento, mas não importa como a gente vai entrar em campo. E quem vai entrar em campo? A gente tem um planejamento bem compactado para fazer uma excelente Copa do Mundo, em que todo mundo que entrar vai ser importante. O Mister sempre fala que a gente tem que jogar até os 90 minutos para a concentração no maior nível possível, porque a Copa são pequenos detalhes. E a gente tem 26 jogadores, então vai dar vida para o nosso país e fazer o que o Mister pediu para a gente.

BRASIL NÃO É FAVORITO?

Estamos aqui, como eu falei desde o início da entrevista, para tentar mudar a história e mudar o Brasil, onde eles nunca tiveram que sair do que é tudo. E o melhor momento para fazer isso é agora. Nós nos preparamos para a Copa do Mundo por muito tempo para chegar até aqui, pois é como sonhávamos em defender a seleção e estamos aqui hoje para fazer isso. Espero que o Brasil tenha que estar junto com a gente para ser feliz, torcer e fazer de tudo, porque a gente vai fazer de tudo dentro de campo para vencer a Copa do Mundo.

MARROCOS PERIGOSO

Sem dúvida, é uma equipe que pode surpreender tanto na Copa do Mundo como já surpreendeu na última Copa, porque tem grandes jogadores. Tem o Brahim, que é um atleta que joga comigo no Madrid, tem o Hakimi e tem outros jogadores que são muito importantes dentro do futebol.

PRONTO PARA O MELHOR DA COPA

Não estou aqui para ser o melhor atleta da competição. Estou aqui para fazer o Brasil ganhar e voltar ao topo. Como eu tenho falado, tenho uma excelente capacidade na Copa e estou preparado para fazer uma excelente competição.

NEYMAR

Desejo que o Neymar volte quanto antes; é um período em que todos os movimentos que eu aprendi foram vendo ele e todas as coisas que eu fui dedicando para tentar fazer igual ao Neymar. Ter o Neymar de volta é algo importante; ele sempre me dava muitos conselhos quando estávamos juntos. É algo especial.

Vini Jr na chegada ao Maracanã para Brasil x Panamá (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Datas e horários dos jogos da Seleção na fase de grupos da Copa

13/06: Brasil x Marrocos - 19h

19/06: Brasil x Haiti - 21h30

24/06: Escócia x Brasil - 19h

*Horários de Brasília.

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