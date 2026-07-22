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Nome de primeiro filho de Endrick viraliza: 'Achei que seria outro'

Atacante do Real Madrid está esperando o seu primeiro filho

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 20:01
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Casamento de Endrick com Gabrielly Miranda
Casamento de Endrick com Gabrielly Miranda (Foto: Arquivo pessoal)

O atacante Endrick, do Real Madrid, e a influenciadora Gabriely Miranda revelaram nesta quarta-feira (22) o nome do primeiro filho do casal durante o chá de bebê realizado em um salão de festas de luxo, em São Paulo. O bebê se chamará Kendrick, escolha que rapidamente repercutiu entre torcedores e internautas nas redes sociais.

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O anúncio ganhou força após páginas esportivas compartilharem a novidade, levando o nome aos assuntos mais comentados.. Entre as reações, muitos usuários fizeram associações com o rapper norte-americano Kendrick Lamar e criaram brincadeiras envolvendo futebol.

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Veja a repercussão:

Endrick é anunciado como novo embaixador do UNICEF no Brasil

Aos 20 anos, o atacante Endrick, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, deu um passo marcante em sua trajetória fora dos gramados. O atleta foi anunciado nesta quarta-feira (22) como o mais novo embaixador do UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) no Brasil. Referência e inspiração para milhões de jovens, o jogador passa a utilizar sua voz e alcance global para apoiar e promover iniciativas em defesa dos direitos da infância e da adolescência no país.

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Aos 20 anos, o atacante Endrick assume o compromisso de usar sua projeção internacional em prol da infância no Brasil
Aos 20 anos, o atacante Endrick assume o compromisso de usar sua projeção internacional em prol da infância no Brasil (Foto: Divulgação)

Com a nomeação, o jogador entra para um grupo seleto de personalidades que apoiam a causa em solo nacional, ao lado de nomes como MaisaRenato AragãoDaniela MercuryLázaro RamosBruno Gagliasso e a personagem Mônica. O trabalho dos embaixadores consiste em engajar a sociedade e conscientizar o público sobre questões críticas que afetam meninos e meninas brasileiros.

Para o representante do UNICEF no BrasilJoaquin Gonzalez-Aleman, a presença do atacante fortalece a ponte do órgão com as novas gerações:

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— O trabalho de embaixadoras e embaixadores do UNICEF é de vital importância para que a população se mobilize em defesa da infância e da adolescência. Endrick é um jovem exemplo, que inspira milhões de crianças e adolescentes, e tem um grande potencial para levar as mensagens sobre os direitos de meninas e meninos para todo o Brasil.

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