Nome de primeiro filho de Endrick viraliza: 'Achei que seria outro'
Atacante do Real Madrid está esperando o seu primeiro filho
O atacante Endrick, do Real Madrid, e a influenciadora Gabriely Miranda revelaram nesta quarta-feira (22) o nome do primeiro filho do casal durante o chá de bebê realizado em um salão de festas de luxo, em São Paulo. O bebê se chamará Kendrick, escolha que rapidamente repercutiu entre torcedores e internautas nas redes sociais.
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O anúncio ganhou força após páginas esportivas compartilharem a novidade, levando o nome aos assuntos mais comentados.. Entre as reações, muitos usuários fizeram associações com o rapper norte-americano Kendrick Lamar e criaram brincadeiras envolvendo futebol.
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Veja a repercussão:
K(ing)ENDRICK— edu¹⁹¹⁴ #GTAVI (@sepedu__) July 22, 2026
Rei Endrick
Achei que seria Bobby Charlton— Cardoso (@cardoso047_) July 22, 2026
bem vindo de volra kendrick lamar— andersonᶜʳᶠ𓅐 (@andersonvinicrf) July 22, 2026
tem que colocar Drake como nome do próximo filho— atletico ao contrário (@ocitelta__) July 22, 2026
Mal posso esperar pro Kendrick ganhar a copa de 2046 e postar no Metagram "não sou como vocês"— Mundinho Lineuzinho Silva (@Rafitazitos) July 22, 2026
voce ja eh amado kendrick moreira de sousa— menor quente (@caffeineholicj) July 22, 2026
Endrick é anunciado como novo embaixador do UNICEF no Brasil
Aos 20 anos, o atacante Endrick, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, deu um passo marcante em sua trajetória fora dos gramados. O atleta foi anunciado nesta quarta-feira (22) como o mais novo embaixador do UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) no Brasil. Referência e inspiração para milhões de jovens, o jogador passa a utilizar sua voz e alcance global para apoiar e promover iniciativas em defesa dos direitos da infância e da adolescência no país.
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Com a nomeação, o jogador entra para um grupo seleto de personalidades que apoiam a causa em solo nacional, ao lado de nomes como Maisa, Renato Aragão, Daniela Mercury, Lázaro Ramos, Bruno Gagliasso e a personagem Mônica. O trabalho dos embaixadores consiste em engajar a sociedade e conscientizar o público sobre questões críticas que afetam meninos e meninas brasileiros.
Para o representante do UNICEF no Brasil, Joaquin Gonzalez-Aleman, a presença do atacante fortalece a ponte do órgão com as novas gerações:
— O trabalho de embaixadoras e embaixadores do UNICEF é de vital importância para que a população se mobilize em defesa da infância e da adolescência. Endrick é um jovem exemplo, que inspira milhões de crianças e adolescentes, e tem um grande potencial para levar as mensagens sobre os direitos de meninas e meninos para todo o Brasil.
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