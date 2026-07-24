Douglas Santos celebra retorno ao Zenit e destaca aprendizado na Copa Lateral brasileiro projeta nova temporada em busca de títulos pelo clube russo

Douglas Santos voltou aos treinamentos do Zenit após disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira. O lateral-esquerdo iniciou a preparação para a temporada 2026/27 motivado pela conquista da Supercopa da Rússia e afirmou que a experiência vivida no Mundial será importante para a sequência da carreira.

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Experiência levada da Copa

Douglas Santos também avaliou o impacto da participação na Copa do Mundo em sua carreira. O lateral afirmou que o torneio contribuiu para seu crescimento dentro e fora de campo e garantiu que pretende colocar esse aprendizado em prática para ajudar o Zenit a alcançar seus objetivos na temporada.

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— Trago comigo toda a experiência que vivi na Copa do Mundo, tanto dentro quanto fora de campo. Foram momentos que contribuíram para o meu crescimento como jogador e como pessoa. Agora, o foco está totalmente no Zenit, e vou fazer o meu melhor para ajudar a equipe a alcançar os nossos objetivos na temporada.

Douglas Santos na pré temporada com o Zenit após representar o Brasil na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Zenit)

Retorno com confiança

O brasileiro destacou a satisfação por reencontrar os companheiros e ressaltou a responsabilidade de defender o clube russo, que já começou a temporada levantando um título. Segundo ele, o foco da equipe está na preparação para manter o bom início e buscar novas conquistas ao longo do calendário.

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— Já estou de volta aos treinamentos e muito feliz por reencontrar meus companheiros e iniciar mais uma temporada com a camisa do Zenit. A gente sabe da responsabilidade que é defender um clube tão grande e da expectativa por mais um ano de conquistas. O time já começou a temporada conquistando a Supercopa da Rússia, o que aumenta ainda mais a nossa confiança. Agora é seguir trabalhando forte para os desafios que teremos pela frente.

Douglas Santos na pré temporada com o Zenit após representar o Brasil na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Zenit)

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