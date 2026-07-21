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Buscas sobre Copa do Mundo batem recorde e Seleção Brasileira cresce; entenda

Destaque do levantamento ficou com Cabo Verde, seleção estreante que liderou a alta de pesquisas durante o Mundial

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
21/07/2026 16:13
Supervisionado porAndré Carbone,
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Estádio cheio para assistir à final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina.
Estádio cheio para assistir à final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina - (Foto: Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim, consagrando a Espanha como a grande campeã mundial. O torneio, marcado por ser a maior edição da história, com 48 seleções na disputa pelo título, bateu recordes de buscas, impulsionando o interesse por equipes de menor expressão e revelando surpresas entre as estreantes da competição.

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    Um levantamento exclusivo realizado pelo Google no Brasil demonstrou a força do torneio e revelou um crescimento notório em relação à edição de 2022, no Catar. A Seleção Brasileira, por exemplo, registrou alta no interesse do público. Contudo, o grande destaque do estudo ficou com Cabo Verde, seleção estreante que liderou a alta de pesquisas durante o campeonato.

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    Copa em alta nas buscas

    Durante a Copa de 2026, os volumes de pesquisa sobre o torneio bateram recordes no Google Brasil. No país, as consultas sobre o campeonato subiram 30% em comparação com a edição de 2022, que até então detinha o patamar mais alto. Segundo a plataforma, o nível de interesse do público brasileiro tem sido superado a cada nova edição do Mundial.

    Bandeiras da Argentina, Paraguai, Uruguai, Marrocos, Portugal e Espanha, próximas sedes da Copa do Mundo
    Bandeiras da Argentina, Paraguai, Uruguai, Marrocos, Portugal e Espanha, próximas sedes da Copa do Mundo

    Seleção Brasileira cresce em comparação a 2022

    Dentro de campo, a Seleção Brasileira vive um momento delicado e chegará à próxima Copa, em 2030, acumulando um jejum de 28 anos sem erguer a taça, a maior marca negativa da história da Amarelinha. Porém, fora das quatro linhas, mesmo com a eliminação precoce nas oitavas de final diante da Noruega, o Brasil registrou aumento de interesse em relação ao Mundial anterior.

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    De acordo com o levantamento do Google, as buscas pela Seleção Brasileira subiram 10% nesta edição em comparação com o torneio disputado no Catar.

    Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026
    Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: ANGELA WEISS/AFP)

    Seleções com maior crescimento durante a Copa

    Com o aumento geral nas pesquisas e o novo formato com 48 participantes, algumas seleções geraram mais interesse entre as pesquisas no Google Brasil. Os países que registraram os maiores crescimentos foram: Cabo Verde, Suíça, Escócia, Noruega e Japão.

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    Dos cinco times de maior destaque nas buscas, três cruzaram o caminho do Brasil durante o torneio: Escócia, Japão e Noruega. Por outro lado, o líder absoluto do ranking, a seleção de Cabo Verde, fez sua estreia histórica em Mundiais nesta edição.

    Segundo o estudo, Cabo Verde e Suíça atingiram altas de pesquisa iguais ou superiores a 5.000% durante a competição. Quando uma busca ultrapassa essa marca, o sistema do Google aciona automaticamente o selo técnico de "Aumento Repentino" (Breakout).

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    Ranking das seleções com maior crescimento de buscas no Brasil

      1.
    1. Cabo Verde (Aumento repentino);
      2. 2.
    2. Suíça (Aumento repentino);
      3. 3.
    3. Escócia (+4.530%);
      4. 4.
    4. Noruega (+4.080%);
      5. 5.
    5. Japão (+3.710%).
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

    Perguntas mais buscadas no Mundial

    O Google Trends também mapeou as pesquisas longas, consultas com pelo menos 50 caracteres, feitas pelos brasileiros durante o torneio. A lista reflete a curiosidade do torcedor por curiosidades históricas, estatísticas e dados dos estádios.

      1.
    1. Quem tem mais chance de ganhar a Copa do Mundo de 2026?
      2. 2.
    2. Quantos gols o Cristiano Ronaldo tem em Copas do Mundo?
      3. 3.
    3. Em qual país o Brasil ganhou seu primeiro título da Copa do Mundo?
      4. 4.
    4. Quais times estão nas oitavas da Copa do Mundo 2026?
      5. 5.
    5. Qual cidade sediou a final da Copa do Mundo de 1998?

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