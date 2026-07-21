Buscas sobre Copa do Mundo batem recorde e Seleção Brasileira cresce; entenda
Destaque do levantamento ficou com Cabo Verde, seleção estreante que liderou a alta de pesquisas durante o Mundial
A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim, consagrando a Espanha como a grande campeã mundial. O torneio, marcado por ser a maior edição da história, com 48 seleções na disputa pelo título, bateu recordes de buscas, impulsionando o interesse por equipes de menor expressão e revelando surpresas entre as estreantes da competição.
Melhor jogador da Copa fica de fora da lista dos atletas mais valiosos do Mundial
Fifa abre investigação depois de confusão na final da Copa do Mundo
Do Real Madrid ao Brasil: os motivos que explicam a queda de Ancelotti na Copa
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Um levantamento exclusivo realizado pelo Google no Brasil demonstrou a força do torneio e revelou um crescimento notório em relação à edição de 2022, no Catar. A Seleção Brasileira, por exemplo, registrou alta no interesse do público. Contudo, o grande destaque do estudo ficou com Cabo Verde, seleção estreante que liderou a alta de pesquisas durante o campeonato.
Copa em alta nas buscas
Durante a Copa de 2026, os volumes de pesquisa sobre o torneio bateram recordes no Google Brasil. No país, as consultas sobre o campeonato subiram 30% em comparação com a edição de 2022, que até então detinha o patamar mais alto. Segundo a plataforma, o nível de interesse do público brasileiro tem sido superado a cada nova edição do Mundial.
Seleção Brasileira cresce em comparação a 2022
Dentro de campo, a Seleção Brasileira vive um momento delicado e chegará à próxima Copa, em 2030, acumulando um jejum de 28 anos sem erguer a taça, a maior marca negativa da história da Amarelinha. Porém, fora das quatro linhas, mesmo com a eliminação precoce nas oitavas de final diante da Noruega, o Brasil registrou aumento de interesse em relação ao Mundial anterior.
De acordo com o levantamento do Google, as buscas pela Seleção Brasileira subiram 10% nesta edição em comparação com o torneio disputado no Catar.
Seleções com maior crescimento durante a Copa
Com o aumento geral nas pesquisas e o novo formato com 48 participantes, algumas seleções geraram mais interesse entre as pesquisas no Google Brasil. Os países que registraram os maiores crescimentos foram: Cabo Verde, Suíça, Escócia, Noruega e Japão.
Dos cinco times de maior destaque nas buscas, três cruzaram o caminho do Brasil durante o torneio: Escócia, Japão e Noruega. Por outro lado, o líder absoluto do ranking, a seleção de Cabo Verde, fez sua estreia histórica em Mundiais nesta edição.
Segundo o estudo, Cabo Verde e Suíça atingiram altas de pesquisa iguais ou superiores a 5.000% durante a competição. Quando uma busca ultrapassa essa marca, o sistema do Google aciona automaticamente o selo técnico de "Aumento Repentino" (Breakout).
Ranking das seleções com maior crescimento de buscas no Brasil
- Cabo Verde (Aumento repentino);
- Suíça (Aumento repentino);
- Escócia (+4.530%);
- Noruega (+4.080%);
- Japão (+3.710%).
Perguntas mais buscadas no Mundial
O Google Trends também mapeou as pesquisas longas, consultas com pelo menos 50 caracteres, feitas pelos brasileiros durante o torneio. A lista reflete a curiosidade do torcedor por curiosidades históricas, estatísticas e dados dos estádios.
- Quem tem mais chance de ganhar a Copa do Mundo de 2026?
- Quantos gols o Cristiano Ronaldo tem em Copas do Mundo?
- Em qual país o Brasil ganhou seu primeiro título da Copa do Mundo?
- Quais times estão nas oitavas da Copa do Mundo 2026?
- Qual cidade sediou a final da Copa do Mundo de 1998?
➡️ Aposte nas partidas do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Lance! Negócios
Champions League terá jogos transmitidos de graça; entendaHá 4 horas
Flamengo
Flamengo aprova novo patrocinador no uniformeHá 20 horas
Lance! Negócios
Melhor jogador da Copa fica de fora da lista dos atletas mais valiosos do MundialHá 23 horas
Flamengo
Flamengo receberá R$ 35 milhões com venda de João Gomes para o Aston VillaHá 1 dia
Copa do Mundo 2026
Espanha fatura premiação milionária com o título da Copa do MundoHá 1 dia
Lance! Negócios
Espanha e Argentina se enfrentam na final da Copa com elencos bilionários; veja cifrasHá 3 dias
Mais LANCE!