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Brasil x Marrocos: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Seleção na Copa do Mundo

Confira todas as informações do duelo da Seleção Brasileira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 16:00
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Brasil x Marrocos
Brasil x Marrocos farão o primeiro jogo do Grupo C da Copa do Mundo (Arte: Lance!)

A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 finalmente chegou. Neste sábado (13), a Seleção Brasileira enfrenta o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C do Mundial. A partida terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, ge tv e N Sports (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

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    A espera pelo início da caminhada rumo ao hexa chegou ao fim. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil estreia na Copa do Mundo diante de um adversário que ganhou respeito internacional nos últimos anos e que foi semifinalista do Mundial de 2022. A Seleção Brasileira chega ao torneio após garantir vaga pelas Eliminatórias Sul-Americanas e aposta em nomes como Vini Jr, Raphinha, Bruno Guimarães e Casemiro para iniciar a competição com vitória.

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    O técnico italiano ainda precisou lidar com problemas físicos antes da estreia. Neymar ficou fora da convocação final por lesão, enquanto a lateral direita sofreu baixas importantes nas semanas que antecederam a Copa. A tendência é que Danilo seja o escolhido para iniciar a partida no setor. A expectativa também é pela primeira escalação de Ancelotti em uma Copa do Mundo no comando da Seleção.

    Ficha do jogo

    CBF escudo onde assistir
    BRA
    Marrocos escudo onde assistir
    MAR
    Copa do Mundo
    1ª rodada - grupo C
    Data e Hora
    sábado, 13 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    Local
    MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
    Árbitro
    Slavko Vinčić (ESL)
    Assistentes
    Tomaž Klančnik (ESL) e Andraž Kovačič (ESL)
    Onde assistir

    Do outro lado, o Marrocos tenta repetir o protagonismo que alcançou no Catar, quando se tornou a primeira seleção africana a disputar uma semifinal de Copa do Mundo. A equipe chega ao torneio embalada pelo crescimento da geração liderada por Achraf Hakimi, Brahim Díaz e Yassine Bounou, mas sofreu baixas relevantes antes da estreia. O zagueiro Nayef Aguerd e o atacante Abde Ezzalzouli foram cortados por lesão e desfalcam os Leões do Atlas no duelo contra o Brasil.

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    O confronto também marca o reencontro das seleções após o amistoso disputado em 2023, vencido pelos marroquinos por 2 a 1. No histórico geral, o Brasil soma duas vitórias em três partidas contra o rival africano.

    Tudo sobre Brasil x Marrocos (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Brasil 🆚 Marrocos
    Copa do Mundo de 2026

    📆 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, ge tv e N Sports (YouTube)
    🕴️ Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)
    🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (ESL) e Andraž Kovačič (ESL)
    📺 VAR: não divulgado

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟡🟢 Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
    Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Raphinha.

    🔴🟢 Marrocos (Técnico: Mohamed Quahbi)
    Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi e El Khannouss; Brahim Díaz, Saibari e Amine Sbai.

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    Brasil x Marrocos
    Brasil x Marrocos farão o primeiro jogo do Grupo C da Copa do Mundo (Arte: Lance!)
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