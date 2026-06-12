Brasil x Marrocos: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Seleção na Copa do Mundo
Confira todas as informações do duelo da Seleção Brasileira
A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 finalmente chegou. Neste sábado (13), a Seleção Brasileira enfrenta o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C do Mundial. A partida terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, ge tv e N Sports (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv
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A espera pelo início da caminhada rumo ao hexa chegou ao fim. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil estreia na Copa do Mundo diante de um adversário que ganhou respeito internacional nos últimos anos e que foi semifinalista do Mundial de 2022. A Seleção Brasileira chega ao torneio após garantir vaga pelas Eliminatórias Sul-Americanas e aposta em nomes como Vini Jr, Raphinha, Bruno Guimarães e Casemiro para iniciar a competição com vitória.
O técnico italiano ainda precisou lidar com problemas físicos antes da estreia. Neymar ficou fora da convocação final por lesão, enquanto a lateral direita sofreu baixas importantes nas semanas que antecederam a Copa. A tendência é que Danilo seja o escolhido para iniciar a partida no setor. A expectativa também é pela primeira escalação de Ancelotti em uma Copa do Mundo no comando da Seleção.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Marrocos tenta repetir o protagonismo que alcançou no Catar, quando se tornou a primeira seleção africana a disputar uma semifinal de Copa do Mundo. A equipe chega ao torneio embalada pelo crescimento da geração liderada por Achraf Hakimi, Brahim Díaz e Yassine Bounou, mas sofreu baixas relevantes antes da estreia. O zagueiro Nayef Aguerd e o atacante Abde Ezzalzouli foram cortados por lesão e desfalcam os Leões do Atlas no duelo contra o Brasil.
O confronto também marca o reencontro das seleções após o amistoso disputado em 2023, vencido pelos marroquinos por 2 a 1. No histórico geral, o Brasil soma duas vitórias em três partidas contra o rival africano.
Tudo sobre Brasil x Marrocos (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):
✅ FICHA TÉCNICA
Brasil 🆚 Marrocos
Copa do Mundo de 2026
📆 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, ge tv e N Sports (YouTube)
🕴️ Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)
🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (ESL) e Andraž Kovačič (ESL)
📺 VAR: não divulgado
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡🟢 Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Raphinha.
🔴🟢 Marrocos (Técnico: Mohamed Quahbi)
Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi e El Khannouss; Brahim Díaz, Saibari e Amine Sbai.
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