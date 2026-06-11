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Sem Neymar, Ancelotti mantém dúvidas para duelo com Marrocos

Laterais são as dúvidas do treinador: Danilo e Alex Sandro levam vantagem

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
11/06/2026 12:49
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Danilo durante o treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Danilo durante o treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A contagem regressiva para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo segue acompanhada por um ingrediente que costuma marcar os grandes torneios: o suspense. Nesta quinta-feira (11), no centro de treinamento em Morristown, o técnico Carlo Ancelotti voltou a esconder as cartas e não deu pistas sobre a equipe que pretende escalar para enfrentar o Marrocos, no próximo sábado, em Nova Jersey.

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    • Durante os 15 minutos de atividade liberados para a imprensa, o treinador dividiu os convocados em três equipes para um trabalho em campo reduzido. O exercício exigia intensa troca de passes entre os jogadores. Quando uma das equipes perdia a posse de bola, o terceiro time entrava imediatamente na dinâmica, aumentando a velocidade e a competitividade da atividade.

    A movimentação chamou a atenção pelo ritmo, mas não permitiu qualquer conclusão sobre a formação titular. Ao contrário dos dias anteriores, quando algumas experiências indicaram possíveis caminhos para a montagem da equipe, desta vez Ancelotti manteve o mistério e misturou os atletas sem revelar suas intenções para a estreia.

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    As principais dúvidas seguem concentradas nas laterais. O treinador vem observando diferentes alternativas para os setores defensivos desde o início da preparação. Na atividade de terça-feira, por exemplo, o zagueiro Ibañez foi utilizado improvisado na lateral. Já na quarta-feira, Danilo apareceu entre os mais cotados para assumir a posição.

    Pelo lado esquerdo, Alex Sandro surge como favorito para começar jogando diante dos marroquinos. No entanto, Douglas Santos continua na disputa pela vaga. O lateral do Zenit oferece características consideradas interessantes para um confronto que promete exigir intensidade física e capacidade de apoio pelos corredores.

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    Enquanto o técnico trabalha para definir os últimos detalhes da escalação, Neymar segue fora das atividades no gramado. O camisa 10 não apareceu no campo durante o período aberto à imprensa e continua sob os cuidados do departamento físico e da fisioterapia da Seleção Brasileira.

    Apesar disso, os sinais de evolução no processo de recuperação permanecem. Na quarta-feira, a CBF divulgou imagens do atacante participando de uma ativação na academia ao lado dos companheiros. Em um dos momentos registrados, Neymar apareceu trocando passes e demonstrando desenvoltura com a bola, um indicativo positivo para sua recuperação.

    A tendência é que o Brasil inicie a caminhada na Copa com Alisson; Danilo (ou Ibañez), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro (ou Douglas Santos); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Matheus Cunha e Raphinha.

    Até o apito inicial no MetLife Stadium, porém, Ancelotti parece disposto a manter o segredo guardado a sete chaves. Afinal, em Copa do Mundo, informação também faz parte do jogo.

    Alex Sandro disputa posição entre os titulares na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Alex Sandro disputa posição entre os titulares na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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