Exames, teste físico e esteira da Nasa: os bastidores da recuperação de Neymar na Seleção
Camisa 10 seguiu cronograma de recuperação com fisioterapia, academia e preparação física
MORRISTOWN, NJ (EUA) - A contagem regressiva para o retorno de Neymar aos gramados segue avançando nos bastidores da Seleção Brasileira. Fora da estreia contra o Marrocos por conta de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, o camisa 10 não participou do treinamento desta sexta-feira (12), no centro de treinamento do New York Red Bulls, mas manteve rigorosamente o cronograma de recuperação estabelecido pelo departamento médico da CBF.
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O atacante passou mais um dia dividido entre sessões de fisioterapia, trabalhos de musculação e preparação física específica. O mesmo roteiro será repetido neste sábado (13), data da estreia brasileira na Copa do Mundo. Apesar de não estar à disposição de Carlo Ancelotti, Neymar acompanhará a delegação no MetLife Stadium, em Nova Jersey, onde o Brasil enfrenta o Marrocos às 19h (de Brasília).
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Desde o início da semana, Neymar não participou de nenhuma atividade em campo. Todo o processo de recuperação foi concentrado na academia e nos espaços internos do CT do New York Red Bulls, onde a comissão médica tem acompanhado diariamente sua evolução.
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SEGUNDA-FEIRA (08/06)
Neymar foi submetido a uma ressonância magnética em Morristown para avaliar a evolução da lesão na panturrilha direita. Após o exame, a CBF divulgou comunicado informando que a recuperação seguia dentro do esperado.
"O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira."
Além dos trabalhos físicos na academia, o jogador realizou sessões de fisioterapia focadas no local da lesão e exercícios leves para recuperar gradualmente a função da panturrilha lesionada.
TERÇA-FEIRA (09/06)
O camisa 10 voltou a trabalhar exclusivamente na academia. Um dos destaques foi a utilização da moderna esteira antigravidade instalada no CT do New York Red Bulls.
Desenvolvida originalmente pela NASA, a tecnologia permite que o atleta caminhe e corra com redução significativa do peso corporal, diminuindo o impacto sobre a musculatura lesionada e possibilitando uma progressão mais segura das cargas.
Na fisioterapia, Neymar manteve exercícios de fortalecimento da panturrilha e atividades de reeducação muscular para acelerar o retorno aos gramados.
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QUARTA-FEIRA (10/06)
O trabalho interno continuou. Neymar alternou sessões de fisioterapia e preparação física, além de utilizar botas de LED, recurso frequentemente empregado para estimular a circulação sanguínea e auxiliar o processo de cicatrização.
Um vídeo divulgado pela CBF mostrou o atacante participando de uma ativação com bola dentro da academia, sinalizando avanço gradual na recuperação.
Mais tarde, Neymar apareceu no gramado para distribuir autógrafos e tirar fotos com convidados e patrocinadores presentes na atividade da Seleção.
Na parte clínica, os trabalhos incluíram fortalecimento progressivo da musculatura da panturrilha, exercícios de equilíbrio, estabilidade e controle neuromuscular, fundamentais após lesões musculares de grau 2.
QUINTA-FEIRA (11/06)
A CBF e o próprio jogador divulgaram imagens dos trabalhos realizados na academia do CT. Neymar apareceu executando exercícios físicos sob a supervisão direta do coordenador de preparação física Cristiano Nunes.
A rotina de fisioterapia seguiu intensa, com atividades voltadas para ganho de força, resistência muscular e readaptação aos movimentos exigidos no futebol, sempre respeitando os limites determinados pelo departamento médico.
SEXTA-FEIRA (12/06)
No último treinamento antes da estreia brasileira na Copa do Mundo, Neymar novamente não participou das atividades em campo. O atacante permaneceu na academia dando sequência ao tratamento.
A programação incluiu fisioterapia, fortalecimento muscular, exercícios funcionais e acompanhamento constante dos profissionais da Seleção. A expectativa é que o jogador mantenha a mesma rotina nos próximos dias, conciliando sessões terapêuticas, preparação física e monitoramento da resposta da panturrilha às cargas aplicadas.
Embora ainda esteja afastado dos gramados, a evolução apresentada ao longo da semana é vista com otimismo pela comissão médica. Enquanto aguarda a liberação para voltar a treinar com bola em campo aberto, Neymar seguirá vivendo a Copa do Mundo de perto, desta vez fora das quatro linhas, torcendo ao lado dos companheiros por um início positivo da caminhada brasileira nos Estados Unidos.
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