logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Brasil da estreia na Copa de 2026 pode ser quase o mesmo de 2022

Ancelotti poderá repetir oito titulares de Tite no jogo com o Marrocos

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
12/06/2026 06:55
Favorite o Lance! no Google
Casemiro e Raphinha se abraçam durante amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã
Casemiro e Raphinha foram titulares em 2022 e serão novamente este sábado (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O Brasil que irá estrear na Copa do Mundo diante do Marrocos, neste sábado (13), por muito pouco não será o mesmo que estreou contra a Sérvia, há mais de três anos e meio, no Mundial do Catar. A julgar pelos treinos da semana, é possível que Carlo Ancelotti escale no MetLife, em Nova Jersey, oito jogadores que foram titulares com Tite em 2022 naquela partida no Lusail, em Doha. E a lista só não será maior porque Neymar ainda se recupera de lesão na panturrilha.

continua após a publicidade
  • Neymar

    Às vésperas da estreia do Brasil na Copa, Neymar publica foto na academia da Seleção

    Seleção Brasileira
    Há 7 horas

    • ➡️Morre Brito, zagueiro da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo em 1970

    Um dos times testados para a estreia deste sábado tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha.

    Desses, apenas Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Matheus Cunha não alinharam para a partida de estreia da Seleção na última Copa do Mundo. Na ocasião, Thiago Silva era o zagueiro ao lado de Marquinhos, Richarlison era o camisa 9 e Neymar era o armador — Lucas Paquetá era o segundo volante.

    continua após a publicidade

    Além deles, Gabriel Martinelli, que também está com o grupo nos Estados Unidos, entrou no decorrer daquela partida. Na ocasião, o Brasil venceu por 2 a 0.

    O grande número de remanescentes reflete a convocação de Carlo Ancelotti, que levou para a Copa do Mundo que está sendo realizada na América do Norte nada menos do que 15 jogadores que estiveram no torneio realizado no Catar.

    continua após a publicidade

    A lista inclui os mesmos três goleiros, Alisson, Ederson e Weverton; os defensores Danilo, Bremer, Marquinhos e Alex Sandro; os meio-campistas Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho e Lucas Paquetá; e os atacantes Gabriel Martinelli, Neymar, Vini Jr. e Raphinha.

    Vini Jr comemora o seu gol pelo Brasil no amistoso contra o Panamá antes da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Vini Jr estará em campo em segundo estreia consecutiva do Brasil em Copas (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

    👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Camisa 1 de goleiro da Seleção Brasileira é pesadíssima (Foto: Lance!/ChatGPT)
    Seleção BrasileiraSabe todos os goleiros titulares do Brasil em Copas do Mundo? Teste seus conhecimentosHá 7 minutos
    Gabriel Magalhães utiliza tecnologia no treino da Seleção (Foto: Reprodução)
    Seleção BrasileiraTecnologia da NFL invade treino da Seleção antes da estreia na CopaHá 44 minutos
    MC Darlan na barreira do Vasco gravando o clipe de 'Oi, boa noite!' (Foto: Fábia Anselmo/Lance!)
    Fora de CampoAutor do 'Oi, boa noite' dedica clipe a Rayan e manda recado a AncelottiHá 46 minutos
    Ibañez, zagueiro da Seleção Brasileira - coletiva de imprensa - Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraZagueiro da Seleção detalha relação com a fama após convocação: 'Você que é o Ibañez?'Há 1 hora
    Fora de CampoMinha superstição #6: Paulo Nunes revela como dará sorte à Seleção BrasileiraHá 2 horas
    México venceu a África do Sul por 2 a 0 na estreia da Copa do Mundo, em partida com protagonismo de Wilton Pereira Sampaio (Foto Alfredo Estrella/AFP)
    Copa do MundoBalanço do dia: abertura da Copa tem vitória do México e virada da Coreia do SulHá 6 horas

    Mais LANCE!

    Neymar
    Às vésperas da estreia do Brasil na Copa, Neymar publica foto na academia da Seleção
    Chico Pedrotti e Bolívia Zica têm a missão de trazer histórias cômicas e inusitadas em jornada de duas semanas pelo México (Crédito: NWB)
    Desimpedidos aposta em cobertura descontraída da Copa do Mundo no México
    Tricampeão em 1970, o ex-zagueiro Brito (Reprodução)
    Flamengo e Botafogo lamentam morte de ex-zagueiro Brito
    O ex-zagueiro Brito na passagem pelo Vasco (Reprodução)
    Vasco lamenta morte de ex-zagueiro Brito, ídolo do clube
    Tricampeão em 1970, o ex-zagueiro Brito (Reprodução)
    Tricampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Brito também brilhou por Vasco e Botafogo
    O ex-zagueiro Brito, campeão do mundo na Copa de 1970 (Reprodução)
    Morre Brito, zagueiro da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo em 1970
    Torcida - Seleção Brasileira
    Mais de três mil brasileiros são esperados para o maior bandeiraço da história da torcida do Brasil
    Galvão, Villani e Casimiro Miguel disputaram audiência na abertura da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)
    SBT, Globo e CazéTV: veja como foi a guerra do delay na abertura da Copa
    Alisson, em treino da Seleção Brasileira
    Alisson, sobre as Copas: 'O que mais me incomoda é não ter vencido'
    Alisson, goleiro da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
    Alisson detalha ambiente na Seleção e comenta trote em Ancelotti: 'Aliviaram'
    Alisson, goleiro da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
    Ao vivo no Lance!: Alisson concede entrevista coletiva da Seleção Brasileira
    Brasil venceu a Croácia por 3 a 1 na abertura da Copa do Mundo de 2014. (Getty Images)
    Brasil nunca perdeu em aberturas de Copa do Mundo; relembre o histórico
    Neymar em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Neymar evolui em tratamento e se aproxima de retorno à Seleção