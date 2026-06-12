Brasil da estreia na Copa de 2026 pode ser quase o mesmo de 2022
Ancelotti poderá repetir oito titulares de Tite no jogo com o Marrocos
MORRISTOWN, NJ (EUA) - O Brasil que irá estrear na Copa do Mundo diante do Marrocos, neste sábado (13), por muito pouco não será o mesmo que estreou contra a Sérvia, há mais de três anos e meio, no Mundial do Catar. A julgar pelos treinos da semana, é possível que Carlo Ancelotti escale no MetLife, em Nova Jersey, oito jogadores que foram titulares com Tite em 2022 naquela partida no Lusail, em Doha. E a lista só não será maior porque Neymar ainda se recupera de lesão na panturrilha.
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Um dos times testados para a estreia deste sábado tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha.
Desses, apenas Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Matheus Cunha não alinharam para a partida de estreia da Seleção na última Copa do Mundo. Na ocasião, Thiago Silva era o zagueiro ao lado de Marquinhos, Richarlison era o camisa 9 e Neymar era o armador — Lucas Paquetá era o segundo volante.
Além deles, Gabriel Martinelli, que também está com o grupo nos Estados Unidos, entrou no decorrer daquela partida. Na ocasião, o Brasil venceu por 2 a 0.
O grande número de remanescentes reflete a convocação de Carlo Ancelotti, que levou para a Copa do Mundo que está sendo realizada na América do Norte nada menos do que 15 jogadores que estiveram no torneio realizado no Catar.
A lista inclui os mesmos três goleiros, Alisson, Ederson e Weverton; os defensores Danilo, Bremer, Marquinhos e Alex Sandro; os meio-campistas Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho e Lucas Paquetá; e os atacantes Gabriel Martinelli, Neymar, Vini Jr. e Raphinha.
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