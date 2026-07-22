Luiz Carlos Barreto, lenda do audiovisual brasileiro, morre aos 98 anos Obras de "Barretão" também divulgaram o futebol nacional

Morreu nesta quarta-feira (22) o cineasta Luiz Carlos Barreto, aos 98 anos, um dos grandes nomes da história do cinema brasileiro, cuja carreira também esteve ligada ao futebol nacional. "Barretão", como era conhecido, roteirizou e produziu o filme "Garrincha, Alegria do Povo", de 1962, e, antes mesmo de se destacar no audiovisual, cobriu a Copa do Mundo de 1958 como fotojornalista.

Luiz Carlos Barreto estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde tratava uma infecção pulmonar decorrente de pneumonia. O velório será realizado nesta quinta-feira (23), às 11h, no Palácio da Cidade, em Botafogo. Após a cerimônia, o corpo será cremado no Memorial do Caju.

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Carreira de impacto no cinema

Barretão dirigiu, roteirizou ou produziu mais de 100 obras ao longo da trajetória de 64 anos no cinema. Entre os seus filmes de maior bilheteria estão "Dona Flor e Seus Dois Maridos", "O Quatrilho", "O Que É Isso, Companheiro" e "Menino do Rio". Em toda essa caminhada dedicada à sétima arte, foi uma das figuras mais influentes na transformação e consolidação do audiovisual brasileiro.

Luiz Carlos Barreto acompanha as filmagens de "O Quatrilho" ao lado do filho e diretor do filme, Fábio Barreto (Foto: Bel Pedrosa / Folhapress)

Família de Luiz Carlos Barreto

O cineasta nasceu em Sobral, no Ceará, e era casado há 71 anos com a também produtora Lucy Barreto. Barretão teve três filhos: Bruno, Fábio e Paula, que também seguiram a profissão — Fábio morreu em 2019 depois de passar dez anos em coma após acidente de carro no Rio de Janeiro. Luiz Carlos também deixa nove netos e oito bisnetos.

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Flamengo lamenta morte de Barretão

O Flamengo utilizou o seu perfil nas redes sociais para lamentar a morte do cineasta, que era torcedor do clube e frequentava o Maracanã. O Rubro-Negro ainda relatou que o produtor jogou nas categorias de base do Mais Querido logo após a mudança do Ceará para a Cidade Maravilhosa. Confira: