Harmonização facial de Vini Jr: veja antes e depois do jogador Vini Jr estava com sua namorada, Virgínia, em lançamento de academia

Depois de reatar com Virgínia Fonseca, Vini Jr visitou o Brasil, nas férias, para acompanhar sua parceira no lançamento da academia da influenciadora, em Goiânia. O craque aproveitou para dar um tapa no visual, fazendo uma pequena harmonização facial. Confira como ficou o antes e depois do camisa sete do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

➡️ Vini Jr aparece com novo visual após procedimento estético

Processo feito em sigilo

Texto de Bernardo Pinho

De acordo com o Portal LeoDias, a mudança seria resultado de um procedimento estético feito no Brasil. O site afirmou que Vini Jr. realizou uma harmonização de queixo em Goiânia, técnica usada para projetar e dar mais definição ao contorno do rosto.

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Ainda segundo o portal, o procedimento teria ocorrido sob um esquema de sigilo, com atendimento exclusivo ao jogador e a Virginia. A publicação também informou que a clínica responsável pelo atendimento teria fechado as portas ao público para preservar a privacidade dos dois.

Confira como ficou o antes e depois:

Antes e depois de Vini Jr, que fez um procedimento estético nas férias (Foto: Reprodução)

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O médico Alessandro Alarcão publicou uma foto com o jogador, confirmou que Vini Jr realizou um procedimento, mas não informou qual.

"Receber o Vini Jr foi um grande prazer. Além de ser um dos maiores talentos do futebol mundial, é um cara de uma simplicidade, educação e energia contagiante. Obrigado pela confiança e pela agradável conversa. Foi uma satisfação receber você na clínica", publicou o Dr.

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