Parreira apresenta melhora clínica e pode deixar a UTI ainda nesta semana Parreira foi o técnico no título da Seleção Brasileira em 1994

O ex-técnico Carlos Alberto Parreira apresentou uma melhora no quadro clínico e poderá deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até o fim desta semana. A informação foi divulgada em novo boletim médico emitido pelo Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro.

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Segundo o comunicado, Parreira está traqueostomizado, lúcido, colaborativo e com a função renal estabilizada. Além disso, o tetracampeão mundial não precisa mais realizar sessões de diálise.

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Com a evolução do quadro, a expectativa da equipe médica é transferir o ex-treinador para uma unidade semi-intensiva nos próximos dias. O setor é destinado a pacientes que apresentam quadro clínico estável, mas ainda necessitam de monitoramento e cuidados regulares.

Parreira está internado desde junho

Parreira está internado desde 16 de junho, quando foi diagnosticado com uma inflamação pulmonar. O ex-treinador permanece sob os cuidados do pneumologista intensivista Arthur Vianna e da equipe multidisciplinar do hospital.

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Antes da internação, Parreira também enfrentou um tratamento contra um Linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O diagnóstico foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em janeiro de 2024.

História na Seleção Brasileira

Pela Seleção Brasileira, integrou as campanhas do título mundial de 1994 como técnico, do tricampeonato de 1970 como preparador físico, voltou ao comando da equipe em 2006 e atuou como coordenador técnico na Copa do Mundo de 2014.

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Carlos Alberto Parreira, tecnico da Selecao de Futebol da Africa do Sul (Foto: Acervo Lance!)

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