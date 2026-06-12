Escalação: Ancelotti mantém mistério nas laterais para Brasil x Marrocos Danilo, Ibañez, Douglas Santos e Alex Sandro são as opções para o jogo

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti mantém o mistério sobre quem estará na escalação das laterais diante do Marrocos. Ao longo da semana, o treinador testou Ibañez e Danilo pelo lado direito, e Douglas Santos e Alex Sandro pela esquerda. A dupla do Flamengo chegou a ser a favorita para iniciar o jogo, mas Ibañez e Douglas Santos voltam a ter possibilidade real de entrar em campo no MetLife, em Nova Jersey, local da partida de abertura do Grupo C.

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A definição do time que irá para a estreia da Copa do Mundo será feita a partir do treino desta sexta. A provável escalação do Brasil para encarar o Marrocos tem Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.

Nos 15 minutos de treino que a imprensa teve acesso nesta sexta-feira (12), no CT da Seleção Brasileira, em Morristown (NJ), os jogadores fizeram apenas atividades de aquecimento.

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Mas durante aquele período, Ancelotti também aproveitou para ter duas conversas particulares com jogadores. A que durou mais tempo foi com Endrick; depois, Luiz Henrique se aproximou e também recebeu instruções do treinador, de forma mais rápida.

Mais uma vez, Neymar não apareceu no campo nos 15 minutos a que a imprensa teve acesso. O jogador ainda não foi visto pela imprensa que acompanha a Seleção Brasileira desde que o Brasil desembarcou nos Estados Unidos, no início do mês.

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Endrick e Luiz Henrique tiveram conversa separada com Ancelotti antes do treino (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

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