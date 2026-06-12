Escalação: Ancelotti mantém mistério nas laterais para Brasil x Marrocos
Danilo, Ibañez, Douglas Santos e Alex Sandro são as opções para o jogo
MORRISTOWN, NJ (EUA) - Na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti mantém o mistério sobre quem estará na escalação das laterais diante do Marrocos. Ao longo da semana, o treinador testou Ibañez e Danilo pelo lado direito, e Douglas Santos e Alex Sandro pela esquerda. A dupla do Flamengo chegou a ser a favorita para iniciar o jogo, mas Ibañez e Douglas Santos voltam a ter possibilidade real de entrar em campo no MetLife, em Nova Jersey, local da partida de abertura do Grupo C.
➡️Brasil da estreia na Copa de 2026 pode ser quase o mesmo de 2022
A definição do time que irá para a estreia da Copa do Mundo será feita a partir do treino desta sexta. A provável escalação do Brasil para encarar o Marrocos tem Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.
Nos 15 minutos de treino que a imprensa teve acesso nesta sexta-feira (12), no CT da Seleção Brasileira, em Morristown (NJ), os jogadores fizeram apenas atividades de aquecimento.
Mas durante aquele período, Ancelotti também aproveitou para ter duas conversas particulares com jogadores. A que durou mais tempo foi com Endrick; depois, Luiz Henrique se aproximou e também recebeu instruções do treinador, de forma mais rápida.
Mais uma vez, Neymar não apareceu no campo nos 15 minutos a que a imprensa teve acesso. O jogador ainda não foi visto pela imprensa que acompanha a Seleção Brasileira desde que o Brasil desembarcou nos Estados Unidos, no início do mês.
👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre