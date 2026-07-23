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Dirigente da Itália revela contatos por contratação de Carlo Ancelotti

Treinador tem contrato com a Seleção Brasileira até 2030

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 11:45
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Carlo Ancelotti durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026
Carlo Ancelotti durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd Andersen/AFP)

Diretor técnico da Federação Italiana, Paolo Maldini revelou ter feito contatos pela contratação de Carlo Ancelotti. Em coletiva de apresentação, o histórico jogador do Milan comentou sobre a busca por treinadores para comandar a Azzurra no próximo ciclo de Eurocopa e Copa do Mundo.

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- O ideal seria anunciar um técnico esta semana, mas ainda mais importante é esperar pela pessoa que realmente queremos. Há uma certa pressa dentro de nós, mas não muita. Guardiola? Não podemos dar nenhuma novidade. Vocês identificaram um dos alvos, mas também conversamos com Ancelotti. Nos pareceu certo começar com o melhor do mundo, mas a disponibilidade geral deles é necessária.

Novo consultor da Federação Italiana, Leonardo também foi apresentado e comentou sobre o projeto e a responsabilidade que tem ao lado de Paolo Maldini. O ex-dirigente de Milan e PSG revelou a busca por uma harmonia e disse ter vários perfis de treinadores sendo analisados.

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- Queremos assumir o cargo de treinador o mais rápido possível, mas também queremos definir claramente o que desejamos. Temos ideias claras em todos os casos. Precisamos construir uma ideia. Queremos criar um movimento que envolva todos, caso contrário, não conseguiremos sair desta situação. Existem muitos tipos de treinadores; buscamos uma harmonia de pensamento. A direção técnica dará o tom, uma metodologia de treinamento que se dissemina.

Apesar do interesse demonstrado em Carlo Ancelotti, a Federação Italiana tem como prioridade a chegada de Pep Guardiola. Além disso, o comandante da Seleção Brasileira assinou contrato com a CBF até o fim da Copa do Mundo de 2030.

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Leonardo e Maldini em coletiva de apresentação na Federação Italiana
Leonardo e Maldini em coletiva de apresentação na Federação Italiana (Foto: Divulgação/FIGC)
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