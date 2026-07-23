Você gostaria de outro técnico no lugar de Ancelotti na Seleção? Vote Treinador recusou abrir conversas com a Federação Italiana

Carlo Ancelotti vai continuar à frente da Seleção Brasileira. O técnico recebeu um convite da Federação Italiana de Futebol, mas, segundo apuração do Lance!, o italiano nem abriu conversas com seus conterrâneos, pois considerou que foi bem recebido no Brasil e tem contrato até a Copa do Mundo de 2030.

Porém, o convite gerou reações de brasileiros. Será que, após o fracasso no Mundial de 2026, não deveria ser considerado o nome de outro comandante? Dê sua opinião abaixo.

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Possíveis candidatos para o lugar de Ancelotti da Seleção no futuro

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Abel Ferreira

Comandando o Palmeiras desde o final de 2020, o técnico português consolidou-se como o comandante mais vitorioso da história recente do futebol brasileiro ao acumular 10 troféus. Em seu currículo recente, ostenta o bicampeonato da Libertadores (2020 e 2021), o bicampeonato do Brasileirão (2022 e 2023), além da Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e o tetracampeonato Paulista. Vivendo uma fase de altíssima competitividade e constância tática, Abel é reconhecido por sua leitura de jogo refinada em mata-matas, preparo mental de elite e intensidade. Para a Seleção Brasileira, ele traria um pragmatismo altamente vencedor e um conhecimento profundo das características do atleta brasileiro, sendo uma das opções mais prontas do mercado local.

Jorge Jesus

Após marcante passagem pelo Flamengo (2019–2020) e retorno ao Benfica, Jorge Jesus viveu momento de absoluto domínio na Arábia Saudita à frente do Al-Hilal. Em sua segunda passagem pelo clube saudita, conquistou o Campeonato Saudita de forma invicta, a Copa do Rei e duas Supercopas, estabelecendo o recorde mundial do futebol masculino com 28 vitórias consecutivas em 2024. O português, que também venceu a Taça da Turquia pelo Fenerbahçe (2022/23), vive fase de grande prestígio. Seu estilo focado em pressão alta, intensidade e ofensividade, somado ao seu histórico vitorioso e enorme aceitação perante a torcida brasileira, faz dele um nome fortíssimo para implementar um futebol moderno e envolvente na Seleção.

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José Mourinho

O experiente treinador português passou por Tottenham, AS Roma e Fenerbahçe, mas acabou de assumir o Real Madrid. Nos últimos anos, fez história na Itália ao conduzir a Roma ao título da Conference League (2021/22) — tornando-se o único técnico a vencer as três principais competições europeias de clubes — e à final da Europa League no ano seguinte. Mourinho vive uma fase pautada por projetos de reconstrução e competitividade em cenários desafiadores. Caso assumisse a Seleção Brasileira, o "Special One" agregaria um peso institucional gigantesco, know-how de decisão em mata-matas europeus e a habilidade única de gerir grandes estrelas internacionais e blindar o grupo contra pressões externas.

Pep Guardiola

Após consolidar uma era de uma década no Manchester City, com quem conquistou 20 títulos — incluindo a cobiçada UEFA Champions League, o Mundial de Clubes da FIFA e o hexacampeonato da Premier League —, Pep Guardiola encerrou seu ciclo no futebol inglês. Considerado o técnico mais influente do futebol moderno, o espanhol (com passagens anteriores épicas por Barcelona e Bayern de Munique) vive o momento perfeito na carreira para realizar seu antigo desejo de treinar uma grande seleção nacional. Seu modelo calcado no controle de posse de bola, imposição tática e refinamento técnico casaria perfeitamente com o DNA do futebol brasileiro, sendo visto por muitos como a contratação dos sonhos para erguer o nível tático do país.

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Renato Gaúcho

Com passagens marcantes por Grêmio, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama, Renato viveu seu auge recente na terceira e quarta passagens pelo Tricolor Gaúcho. Conquistou a Copa do Brasil (2016), a Libertadores (2017), a Recopa Sul-Americana (2018), múltiplos títulos estaduais e o vice-campeonato do Brasileirão 2023. Reconhecido por sua fase de gestor de vestiário "raiz", simplificação de conceitos e capacidade extra de tirar o melhor rendimento de atacantes de peso, Renato representa o perfil de técnico genuinamente brasileiro. Na Seleção, sua figura paternalista e resgate da alegria de jogar seriam a aposta para restabelecer a confiança dos atletas da Amarelinha.

Rogério Ceni

Com passagens por São Paulo, Fortaleza, Flamengo, Cruzeiro e no comando do Bahia, Rogério Ceni atingiu a marca histórica de 10 títulos na carreira como treinador. O ex-goleiro venceu o Campeonato Brasileiro da Série A (2020), a Supercopa do Brasil e o Carioca pelo Flamengo, e vive excelente momento no Bahia, onde conquistou o bicampeonato Baiano (2025 e 2026) e a Copa do Nordeste (2025). Ceni vive sua fase de maior maturação profissional, mesclando ideias táticas ofensivas com alta cobrança por intensidade e disciplina. Ele desponta como o principal representante da nova geração de técnicos brasileiros, pronto para assumir um projeto de alto nível com ideias táticas atualizadas.

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