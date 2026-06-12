Ancelotti: 'Temos um bom sentimento para esta Copa do Mundo' Na véspera da estreia, treinador da Seleção diz que Brasil chega bem preparado

NOVA JERSEY, NJ (EUA) - Na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti se mostrou bem à vontade no MetLife Stadium, local do jogo com o Marrocos. Com a ponderação de sempre, e se dizendo "um otimista", o técnico da Seleção repetiu o que já dissera em outras oportunidades, que vê o Brasil em condições de competir com qualquer equipe do mundo, e garantiu que o time está pronto para o Mundial.

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— Temos um bom sentimento sobre esta Copa, não apenas sobre esta primeira partida (com o Marrocos). É apenas a primeira partida desta competição, nós trabalhamos, estamos prontos. Estamos preparados — assegurou o treinador da Seleção Brasileira.

Ancelotti prometeu um Brasil "muito bem organizado" diante do Marrocos, que definiu como "uma das melhores seleções do continente africano".

— No futebol moderno não existe time pequeno. O Marrocos é um dos melhores times da atualidade, vice-campeão, ou campeão da Copa da África, não vou entrar nessa discussão. É uma equipe muito bem preparada para o futebol — avaliou o técnico italiano.

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"Otimista", Carlo Ancelotti diz que Brasil está preparado para a Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Outros trechos da entrevista de Carlo Ancelotti na véspera de Brasil x Marrocos

SITUAÇÃO DE NEYMAR

— O Neymar está trabalhando. Estamos trabalhando muito para tentar recuperar o Neymar o mais cedo possível. Nós pensamos que a expectativa de recuperar o Neymar na próxima semana é muito alta. Ele é importante não só pela sua qualidade técnica, que é indiscutível, mas também pela sua experiência, pelo exemplo que pode apresentar aos jogadores que temos dentro deste grupo.

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