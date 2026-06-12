logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Ancelotti: 'Temos um bom sentimento para esta Copa do Mundo'

Na véspera da estreia, treinador da Seleção diz que Brasil chega bem preparado

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
12/06/2026 18:26
Favorite o Lance! no Google
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, em coletiva de imprensa no MetLife antes de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, em coletiva de imprensa no MetLife antes de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

NOVA JERSEY, NJ (EUA) - Na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti se mostrou bem à vontade no MetLife Stadium, local do jogo com o Marrocos. Com a ponderação de sempre, e se dizendo "um otimista", o técnico da Seleção repetiu o que já dissera em outras oportunidades, que vê o Brasil em condições de competir com qualquer equipe do mundo, e garantiu que o time está pronto para o Mundial.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Calor e presente da Fifa marcam palco da estreia da Seleção na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora
  • Neymar tem treinado na academia desde que se apresentou à Seleção

    Exames, teste físico e esteira da Nasa: os bastidores da recuperação de Neymar na Seleção

    Seleção Brasileira
    Há 4 horas

    • ➡️Brasil da estreia na Copa de 2026 pode ser quase o mesmo de 2022

    — Temos um bom sentimento sobre esta Copa, não apenas sobre esta primeira partida (com o Marrocos). É apenas a primeira partida desta competição, nós trabalhamos, estamos prontos. Estamos preparados — assegurou o treinador da Seleção Brasileira.

    Ancelotti prometeu um Brasil "muito bem organizado" diante do Marrocos, que definiu como "uma das melhores seleções do continente africano".

    — No futebol moderno não existe time pequeno. O Marrocos é um dos melhores times da atualidade, vice-campeão, ou campeão da Copa da África, não vou entrar nessa discussão. É uma equipe muito bem preparada para o futebol — avaliou o técnico italiano.

    continua após a publicidade
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, em coletiva de imprensa no MetLife antes de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
    "Otimista", Carlo Ancelotti diz que Brasil está preparado para a Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

    Outros trechos da entrevista de Carlo Ancelotti na véspera de Brasil x Marrocos

    SITUAÇÃO DE NEYMAR

    — O Neymar está trabalhando. Estamos trabalhando muito para tentar recuperar o Neymar o mais cedo possível. Nós pensamos que a expectativa de recuperar o Neymar na próxima semana é muito alta. Ele é importante não só pela sua qualidade técnica, que é indiscutível, mas também pela sua experiência, pelo exemplo que pode apresentar aos jogadores que temos dentro deste grupo.

    👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Vini Jr. e Casemiro no treino da Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraVini Jr diz que rivais do Brasil chegam zerados à Copa: 'Não importa'Há 2 minutos
    O meia Scott McTominay retorna à Escócia (Foto: DIvulgação/Fifa)
    Copa do MundoRecuperado de mal-estar, rival do Brasil está pronto para a estreia na CopaHá 19 minutos
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, em coletiva de imprensa no MetLife antes de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
    Seleção Brasileira'Responsabilidade e honra': Ancelotti destaca estreia em Copas pela SeleçãoHá 37 minutos
    Pelé admira troféu da Copa do Mundo de 1958. (Foto: Divulgação/ FIFA)
    Seleção BrasileiraMedalha de Pelé da Copa de 1958 vai a leilão na InglaterraHá 53 minutos
    Messi e Neymar - Barcelona
    Copa do MundoNeymar ou Messi, quem era o mais divertido? Rafinha respondeHá 1 hora
    Ancelotti aplaude o time na beira do campo em Cleveland
    Copa do MundoJornal Marca aponta Copa do Mundo de 2026 como o maior desafio da carreira de AncelottiHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Calor e presente da Fifa marcam palco da estreia da Seleção na Copa do Mundo
    Brasil x Marrocos
    Brasil x Marrocos: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Seleção na Copa do Mundo
    Neymar tem treinado na academia desde que se apresentou à Seleção
    Exames, teste físico e esteira da Nasa: os bastidores da recuperação de Neymar na Seleção
    Treino da Seleção Brasileira no CT e Morristown
    Brasil x Marrocos: Ancelotti mantém mistério nas laterais; veja provável escalação
    Marwane Saadane
    Quem são os jogadores chamados por Marrocos, rival do Brasil, após cortes por lesão na Copa do Mundo
    Coreia do Sul comemora gol contra a Tchéquia
    Ranking da Fifa muda após primeiros jogos da Copa do Mundo; entenda
    Canarinho chega ao treino da Seleção Brasileira (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)
    Com caixa de som à la Neymar e dança com jornalistas, Canarinho faz a festa antes de treino da Seleção
    Marcelo - lateral - Real Madrid (ESP)
    12 de junho ou de maio? Relembre a icônica resposta de Marcelo sobre seu aniversário
    Rayan, Endrick e Igor Thiago em Brasl x Panamá
    Rayan e Igor Thiago estreiam na Copa como os jogadores que mais valorizaram após convocação da Seleção; veja cenário
    Endrick em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito
    Espanhóis projetam papel de Endrick na Copa: 'A grande esperança'
    'Galera da Pereira Nunes', na Tijuca, mantém viva a tradição de pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    Copa do Mundo: Rio de Janeiro resgata tradição de ruas pintadas em apoio à Seleção
    Nomes como Leandro, Júnior Falcão, Sócrates e Zico marcaram época na Seleção Brasileira que encantou o mundo em 1982
    Como o Flamengo ajudou a escrever a história da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo
    Gabrielle, esposa do Gabriel Magalhães deu entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Acervo Pessoal)
    Dia dos Namorados: conheça Gabrielle, esposa de Gabriel Magalhães, titular da Seleção