Com a série em 3 a 2, Oklahoma City Thunder busca garantir a classificação contra o San Antonio Spurs. Nesta quinta-feira (28), o jogo 6 das finais da Conferência Oeste da NBA 2025/26 está previsto para começar às 21h30 (horário de Brasília). A partida será a terceira da série no Frost Bank Center, em San Antonio, e terá transmissão do Prime Video (streaming) e da NBA League Pass (pay-per-view).

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No jogo 1, logo após o anúncio de Shai Gilgeous-Alexander como MVP da temporada, quem saiu na frente foi o time de Victor Wembanyama. O francês liderou os Spurs na vitória por 122 a 115 sobre o OKC, após duas prorrogações. Com 41 pontos e 24 rebotes, Wemby tornou-se o jogador mais jovem da história a registrar ao menos 40 pontos e 20 rebotes em uma partida de playoffs.

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No jogo 2, o Thunder fez valer o "fator casa" e venceu por 122 a 113. Apesar do resultado, a franquia de Oklahoma City perdeu uma de suas estrelas: o armador Jalen Williams, com uma lesão na coxa esquerda. Do lado dos Spurs, Dylan Harper também deixou a quadra com uma lesão na perna.

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A disputa passou para o Frost Bank Center, em San Antonio, no jogo 3. Assim como na abertura das finais, o time da casa não foi capaz de usar a torcida a seu favor e acabou derrotado por 123 a 108 para o Thunder. SGA e Wemby dividiram o posto de cestinha, com 26 pontos cada, na partida que marcou a virada do Oklahoma City Thunder na série.

No quarto confronto, o San Antonio Spurs venceu por 103 a 82 e empatou a série em seus domínios. Com 33 pontos, oito rebotes e cinco assistências, Wembanyama foi o astro da noite e levou a torcida à loucura ao marcar uma cesta do meio da quadra, pouco antes do intervalo, no estouro do relógio.

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De volta para o Paycom Center, o OKC brilhou e garantiu uma vitória "tranquila" por 127 a 114. O resultado positivo faz com que a equipe de Oklahoma fique a um triunfo de confirmar sua vaga para as tão sonhadas finais da NBA. Do outro lado, na Conferência Leste, o New York Knicks já está classificado.

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🏀✅ Ficha técnica

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs

finais da Conferência Oeste da NBA

Jogo 6

📅 Data e horário: quinta-feira, 28 de maio de 2026, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Frost Bank Center, em San Antonio, nos Estados Unidos

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming) e NBA League Pass (pay-per-view)

Oklahoma City Thunder venceu jogo 5 contra San Antonio Spurs nas finais do Oeste da NBA (Foto: Joe Murphy/NBAE via Getty Images/AFP)

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