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Provocação de Yamal e resposta dos franceses marcam semifinal da Copa

Jogadores trocaram 'farpas' antes do confronto decisivo na Copa

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 07:00
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Yamal sorrindo em coletiva
Yamal sorrindo em coletiva antes de França x Espanha na Copa (Imagem: MAURO PIMENTEL / AFP)

O cenário para a primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026 é de provocações, respostas e 'tensão' entre os jogadores. Na próxima terça-feira (14), às 16h (de Brasília), França e Espanha se enfrentam no AT&T Stadium, em Dallas, em um confronto que é intensificado pelo clima de rivalidade e trocas de farpas. O embate coloca frente a frente duas seleções consideradas favoritas do campeonato e, às vésperas do confronto, declarações audaciosas dos dois lados aqueceram o clima, principalmente pelo atacante espanhol Lamine Yamal.

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    Yamal em coletiva antes de França x Espanha na Copa (Imagem: MAURO PIMENTEL / AFP)

    O primeiro motivo para que se criasse uma certa tensão surgiu após a classificação da Espanha nas quartas de final, na última sexta-feira (10). Lamine Yamal, eleito o melhor em campo na vitória sobre a Bélgica, por 2 a 1, enviou um recado direto aos franceses:

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    • — Se eles têm alguém a temer, somos nós. Fomos nós que os eliminamos [na Eurocopa de 2024]. Somos duas das melhores seleções do mundo, para mim as duas melhores, e não temos medo de nada. Se alguém pode enfrentar a França com segurança, somos nós — afirmou Yamal na ocasião.

    Nesta segunda-feira (13), data em que completou 19 anos, Yamal manteve o tom provocativo em coletiva realizada em Dallas. Ao ser questionado se as palavras foram mal interpretadas na entrevista anterior, o atacante minimizou a polêmica:

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    — Me perguntaram se tinha medo da França, eu disse que não. Somos os campeões da Europa e não temos medo de nenhum jogo. É futebol, eles que interpretem a frase como quiserem —.

    O jovem ainda rebateu críticas sobre seu desempenho individual na Copa. O jogador recebeu críticas por não ser tão decisivo nos últimos confrontos e por ser eleito o melhor da partida contra a Bélgica mesmo assim. Yamal afirmou não sentir pressão por ter marcado apenas um gol até agora.

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    — Dizem que não estou no meu melhor nível, então não precisam esperar nada de mim amanhã — pontuou.

    Franceses responderam à provocação de Yamal

    A reação do lado francês foi de cautela para uns e de réplica para outros. No domingo (12), o zagueiro Ibrahima Konaté, recém-contratado pelo Real Madrid, foi o primeiro a responder, pedindo para o elenco não cair em provocação:

    — Ele pode dizer o que quiser. Não, não temos medo, não devemos ter medo de ninguém. Mas sim permanecer humildes e não cair nessa armadilha, especialmente nesta fase da competição — declarou o defensor.

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    Já nesta segunda-feira (13), o meio-campista Warren Zaïre-Emery foi mais direto ao afirmar que a França não teme nenhum adversário, e que o jogo não será decidido 'nas redes sociais':

    — Vocês precisam perguntar à Espanha (sobre as declarações de Yamal). Somos a seleção francesa e não tememos ninguém. O jogo será decidido amanhã em campo, não nas redes sociais.

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    Por outro lado, Jules Koundé, companheiro de Yamal no Barcelona, tentou interpretar a fala do colega como uma demonstração de confiança e motivação extra, e não como desrespeito:

    — Em nenhum momento sentimos falta de respeito. Conheço muito bem o Lamine e sei como é. Para mim, é uma mostra de confiança. Vejo como uma motivação extra para ele — analisou o defensor.

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    Retrospecto favorece a Espanha

    O retrospecto é positivo para os espanhóis, que precisarão lidar com o desejo dos franceses de se redimir dos resultados ruins nos confrontos recentes. Nas últimas dez partidas entre as seleções, a Espanha venceu sete vezes, contra apenas duas da França. Além das eliminações recentes na Eurocopa 2024 e na Liga das Nações de 2025, os espanhóis também superaram os rivais nas quartas da Euro 2012. Lamine Yamal, aos 16 anos, chegou a marcar um golaço no confronto da Euro, em 2024.

    A França, pode contar com o bom desempenho nas últimas duas Copas. Esta é a terceira semifinal consecutiva dos franceses, que buscam sua terceira final seguida após o título em 2018 e o vice em 2022. O técnico Didier Deschamps, na última coletiva antes do jogo, preferiu jogar a pressão para o adversário, rotulando a Espanha como a grande favorita ao título:

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    — Eu confirmo o que disse. Não quero colocar pressão sobre o Luis e a equipe dele, mas ele conhece muito bem a expectativa que existe na Espanha — afirmou Deschamps. Sobre o clima de revanche, ele foi direto: — Não existe revanche. Eles venceram os dois últimos jogos e merecem os parabéns. Agora há uma vaga na final da Copa do Mundo em disputa.

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