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Do Wizards ao Mavericks: confira as 30 escolhas da 1ª rodada do Draft da NBA 2026

Washington Wizards escolheu AJ Dybantsa como "pick 1" do evento nesta terça (23)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 11:33
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Prospectos do Draft da NBA 2026
Prospectos do Draft da NBA 2026 (Foto: Arturo Holmes/Getty Images/AFP)

A primeira rodada do NBA Draft 2026 aconteceu nesta terça-feira (24) e definiu os primeiros 30 nomes que ganharão oportunidades para se tornarem estrelas. Com a "pick 1" da temporada, o Washington Wizards escolheu AJ Dybantsa, de 19 anos, que brilhou na BYU (Brigham Young University). Confira abaixo todos os novatos.

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    Nesta quarta-feira (24), as 30 franquias da NBA voltam para o Draft em mais uma oportunidade de renovarem seus elencos com jovens talentos. A partir daí, a liga norte-americana volta as atenções para a preparação dos novos contratados antes da Summer League.

    Quem foi o primeiro escolhido?

    AJ Dybantsa em coletiva do NBA Draft 2026
    AJ Dybantsa em coletiva do NBA Draft 2026 (Foto: Avery J. Munroe/NBAE via Getty Images/AFP)

    AJ Dybantsa foi o primeiro selecionado do Draft da NBA de 2026. Escolhido pelo Washington Wizard, o atleta se destacou como o mais completo entre os prospectos, combinando tamanho, explosão, fluidez, coordenação e atleticismo funcional para o basquete. Ele nasceu em 2007 e conta com 2,06 metros de altura e 98 quilos.

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    O prodígio físico atua como ala, mas pode exercer a função de ala-armador algumas vezes, já que possui um controle de bola e uma capacidade de passe avançados. De acordo com especialistas, sua capacidade de impactar o jogo em diversas áreas pode ser comparada com a versatilidade de Scottie Pippen. Saiba mais detalhes aqui.

    Lista completa da primeira rodada do Draft

      1.
    1. Washington Wizards: AJ Dybantsa (BYU)
      2. 2.
    2. Utah Jazz: Darryn Peterson (Kansas)
      3. 3.
    3. Memphis Grizzlies: Cameron Boozer (Duke)
      4. 4.
    4. Chicago Bulls: Caleb Wilson (North Carolina)
      5. 5.
    5. LA Clippers: Keaton Wagler (Illinois)
      6. 6.
    6. Brooklyn Nets: Mikel Brown Jr. (Louisville)
      7. 7.
    7. Sacramento Kings: Darius Acuff Jr. (Arkansas)
      8. 8.
    8. Atlanta Hawks: Kingston Flemings (Houston)
      9. 9.
    9. Dallas Mavericks: Morez Johnson Jr. (Michigan)
      10. 10.
    10. Milwaukee Bucks: Brayden Burries (Arizona)
      11. 11.
    11. Golden State Warriors: Yaxel Lendeborg (Michigan)
      12. 12.
    12. Oklahoma City Thunder: Aday Mara (Espanha/Michigan)
      13. 13.
    13. Miami Heat: Nate Ament (Tennessee) - Negociado para o Bucks
      14. 14.
    14. Charlotte Hornets: Hannes Steinbach (Alemanha/Washington)
      15. 15.
    15. Chicago Bulls: Dailyn Swain (Texas)
      16. 16.
    16. Memphis Grizzlies: Bennett Stirtz (Iowa) - Negociado para o Thunder
      17. 17.
    17. Oklahoma City Thunder: Ebuka Okorie (Stanford) - Negociado para o Pistons via Grizzlies
      18. 18.
    18. Charlotte Hornets: Christian Anderson (Texas Tech)
      19. 19.
    19. Toronto Raptors: Allen Graves (Santa Clara)
      20. 20.
    20. San Antonio Spurs: Jayden Quaintance (Kentucky)
      21. 21.
    21. Detroit Pistons: Karim López (México/New Zealand Breakers) - Negociado para o Grizzlies
      22. 22.
    22. Philadelphia 76ers: Labaron Philon Jr. (Alabama)
      23. 23.
    23. Atlanta Hawks: Zuby Ejiofor (St. John's)
      24. 24.
    24. New York Knicks: Cameron Carr (Baylor) - Negociado para os Lakers
      25. 25.
    25. Los Angeles Lakers: Sergio De Larrea (Espanha/Valladolid) - Negociado para o Knicks
      26. 26.
    26. Denver Nuggets: Tarris Reed Jr (UConn) - Negociado para os Spurs
      27. 27.
    27. Boston Celtics: Chris Cenac Jr. (Houston)
      28. 28.
    28. Minnesota Timberwolves: Joshua Jefferson (Iowa State) - Negociado para o Nets
      29. 29.
    29. Cleveland Cavaliers: Alex Karaban (Connecticut) - Negociado para os Kings
      30. 30.
    30. Dallas Mavericks: Koa Peat (Arizona)

    Como funciona o Draft da NBA?

    O processo de entrada na principal liga de basquete do mundo é diferente do que os brasileiros estão acostumados no futebol. Em vez de subir das categorias de base de um clube, os principais prospectos chegam à NBA por meio do Draft, evento anual que distribui os direitos de seleção dos jogadores entre as franquias.

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    Em teoria, cada uma das 30 equipes possui uma escolha em cada rodada do Draft. Como o evento conta com duas rodadas, são 60 seleções ao todo. Na prática, porém, essas escolhas podem ser negociadas entre as franquias, fazendo com que alguns times tenham mais seleções e outros menos.

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