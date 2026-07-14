Ataque da França desafia defesa da Espanha por vaga na final da Copa do Mundo Será o terceiro encontro seguido entre as equipes em uma semifinal

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A semifinal da Copa do Mundo colocará frente a frente, nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), em Dallas, duas seleções que dominaram o futebol europeu nos últimos anos por caminhos bastante diferentes. De um lado, a Espanha construiu sua campanha sobre o controle absoluto do jogo, a circulação da bola e uma defesa praticamente intransponível. Do outro, a França transformou seu repertório ofensivo em uma máquina de produzir gols, liderada por Kylian Mbappé.

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O encontro também serve como terceiro capítulo consecutivo de uma rivalidade em fases decisivas. A Espanha eliminou a França na semifinal da Eurocopa de 2024 e repetiu o feito na semifinal da Liga das Nações de 2025, em uma partida memorável que terminou 5 a 4. Agora, as duas seleções voltam a medir forças com um prêmio ainda maior: uma vaga na decisão da Copa do Mundo.

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Muralha da Espanha contra ataque explosivo da França

Poucas vezes uma semifinal reuniu equipes com características tão bem definidas. A Espanha sofreu apenas um gol em seis partidas, justamente na vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica nas quartas de final. Antes disso, havia igualado um recorde ao permanecer seis partidas consecutivas sem ser vazada em Copas do Mundo, sustentada pela segurança de Unai Simón, pela proteção de Rodri e por um sistema coletivo que sufoca os adversários logo após perder a posse.

Time da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

Os números da Fifa ajudam a explicar esse domínio territorial. Os espanhóis trocaram 4.075 passes nas seis partidas, média de 679,2 por jogo, índice 21% superior ao da França, que registra 561,5 passes por partida. A precisão acompanha o volume: a Espanha acerta 91% das tentativas de passe, enquanto os franceses chegam a 90%.

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A proposta de Luis de la Fuente vai além da posse. A equipe comprime o campo com pressão pós-perda, empurra os laterais para o campo ofensivo e transforma Rodri em um organizador sem a bola. Até aqui, a estratégia funcionou quase à perfeição. Entre as quatro semifinalistas, a Espanha apresenta o menor índice de gols esperados sofridos (1,8) e lidera o torneio em toques na área adversária, com 226.

A França, porém, chega com argumentos capazes de desafiar qualquer sistema defensivo. Os franceses marcaram 16 gols, possuem o segundo melhor ataque da competição e acertaram o alvo 47 vezes em 110 finalizações, desempenho superior ao espanhol, que também finalizou 110 vezes, mas acertou o gol em 40 oportunidades e balançou as redes 11 vezes.

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Grande parte dessa produção passa pelos pés de Kylian Mbappé, autor de oito gols na competição e novamente candidato à Chuteira de Ouro. A evolução ofensiva, porém, não depende exclusivamente dele. Michael Olise tornou-se o principal articulador da equipe, soma cinco assistências e lidera a criação de grandes oportunidades, enquanto Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Bradley Barcola ampliaram o repertório ofensivo dos Bleus.

A semifinal de nove gols

Se existe um jogo recente capaz de antecipar o clima desta semifinal, ele aconteceu há pouco mais de um ano. Na semifinal da Liga das Nações de 2025, a Espanha parecia caminhar para uma goleada histórica. Abriu 4 a 0, ampliou para 5 a 1 com um pênalti convertido por Lamine Yamal e parecia ter a classificação definida.

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Foi então que a França iniciou uma reação impressionante. Rayan Cherki, que saiu do banco, mudou completamente o ritmo da partida, enquanto Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani e um gol contra de Dani Vivian reduziram a diferença para 5 a 4, levando a decisão ao limite até o apito final.

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Naquele encontro, a base das duas seleções já era muito parecida com a atual. Pela Espanha, começaram jogando Unai Simón, Pedro Porro, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Pedri, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Nico Williams. Apenas Huijsen e Le Normand não integram o grupo da Copa do Mundo de 2026.

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A França iniciou aquela semifinal com Mike Maignan, Theo Hernández, Clément Lenglet, Ibrahima Konaté, Pierre Kalulu, Adrien Rabiot, Manu Koné, Désiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé. Entre os titulares daquele duelo, apenas Lenglet e Kalulu ficaram fora da convocação para o Mundial.

Antes disso, a rivalidade já havia produzido outro capítulo marcante. Na semifinal da Eurocopa de 2024, um Lamine Yamal de apenas 16 anos marcou um golaço de fora da área, liderou a virada por 2 a 1 sobre a França e abriu caminho para o título europeu da Espanha.

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Talento coletivo contra talento individual

As duas seleções chegam a Dallas carregando credenciais diferentes, mas igualmente convincentes. A França passou por uma transformação profunda desde a Euro 2024. O antigo time excessivamente dependente das transições deu lugar a uma equipe mais agressiva, com Didier Deschamps reposicionando Mbappé como referência central e incorporando definitivamente Olise, Doué e Manu Koné ao núcleo da equipe.

O resultado é um ataque mais imprevisível e profundo, reforçado por opções como Bradley Barcola e Rayan Cherki, capazes de manter o nível técnico mesmo quando saem do banco.

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A Espanha, por sua vez, continua fiel à identidade construída ao longo do ciclo de Luis de la Fuente. A circulação de bola permanece como ponto de partida, mas hoje ela convive com um elenco mais físico e versátil. Pedri, Rodri, Álex Baena, Mikel Merino e Martín Zubimendi oferecem diferentes soluções no meio-campo, enquanto Nico Williams pode ganhar mais minutos conforme recupera a melhor condição física.

Curiosamente, Lamine Yamal ainda não teve o protagonismo ofensivo esperado nesta Copa do Mundo. O jovem soma apenas uma participação direta em gol, registra média de 0,34 gol esperado por partida e vem produzindo menos chances do que Pedri, Rodri, Álex Baena e Pedro Porro. Ainda assim, o histórico recente recomenda cautela aos franceses. Foi justamente contra a França que o atacante viveu duas das atuações mais marcantes da carreira, tanto na Eurocopa quanto na Liga das Nações.

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É esse contraste que torna a semifinal especialmente atraente. De um lado estará a defesa mais sólida da competição, sustentada pelo domínio territorial e pela posse de bola. Do outro, um ataque que talvez reúna o maior volume de talento ofensivo do futebol mundial. Quando a bola rolar em Dallas, a resposta deixará de estar nos números e passará a depender da capacidade de cada seleção impor sua própria identidade no palco mais importante do futebol.