Destaque do Brasil, Kamilla Cardoso bate recorde em noite perfeita na WNBA Pivô brasileira acertou todos os arremessos que tentou pelo Chicago Sky

O objetivo central do basquete é colocar a bola na cesta mais vezes do que o adversário. Entre estratégias e defesas, essa missão pode se tornar difícil em algumas oportunidades. Na última sexta-feira (26), porém, ninguém foi capaz de impedir a brasileira Kamilla Cardoso de pontuar na vitória do Chicago Sky pela WNBA.

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O triunfo sobre o Portland Fire, por 124 a 94, ficou marcado pela atuação perfeita de Kamilla. Em apenas 24 minutos em quadra, a pivô brasileira teve aproveitamento de 100% nos arremessos, convertendo todas as 13 tentativas que fez ao longo da partida. Além disso, contribuiu com oito rebotes e uma assistência.

A atuação histórica colocou a brasileira nos livros da WNBA. As 13 cestas consecutivas de Cardoso representam a maior sequência de acertos da história da liga. Com 30 pontos anotados, a pivô também estabeleceu seu novo recorde pessoal de pontuação na carreira.

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O desempenho coletivo do Chicago Sky também terminou em recorde. A assistência distribuída por Kamilla ajudou a equipe a alcançar a marca de 38 passes para cesta durante a partida, o maior número já registrado pela franquia em um único jogo.

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Kamilla Cardoso em ação no jogo entre Chicago Sky e Portland Fire na WNBA (Foto: Daniel Bartel/Getty Images/AFP)

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