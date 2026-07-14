Quem é o árbitro de França x Espanha na semifinal da Copa do Mundo? Ivan se tornou o árbitro da América Central com mais partidas apitadas

A Fifa definiu o salvadorenho Ivan Barton como o árbitro da semifinal entre França e Espanha, nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), em Dallas. Aos 35 anos, o juiz viverá mais um momento marcante da carreira ao comandar um dos confrontos mais aguardados da Copa do Mundo de 2026.

Ivan Barton, árbitro de França x Espanha

Barton é árbitro do quadro da Fifa desde 2018 e disputa sua segunda Copa do Mundo. No Catar, em 2022, apitou três partidas: Alemanha x Japão, Brasil x Suíça e Inglaterra x Senegal. Já no Mundial de 2026, a semifinal será seu quarto compromisso, após comandar Turquia x Paraguai, Japão x Suécia e Suíça x Colômbia, pelas oitavas de final.

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O salvadorenho chega credenciado pela experiência acumulada em competições internacionais. Além das Copas do Mundo, ele já trabalhou em torneios como a Copa Ouro, Liga das Nações da Concacaf, Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Champions League da Concacaf, Mundial de Clubes e também na Saudi Pro League. Com a escalação para França x Espanha, Barton se tornou o árbitro da América Central com mais partidas apitadas na história dos Mundiais, alcançando seis jogos somando as edições de 2022 e 2026.

França x Espanha será a quarta partida de Ivan nesta Copa do Mundo (Foto: Luke Hales/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

Expulsão polêmica em Turquia x Paraguai

Nesta Copa, o nome de Ivan, árbitro do confronto entre França e Espanha, também ganhou repercussão por aplicar uma das novas orientações da Fifa. Na partida entre Turquia e Paraguai, o árbitro expulsou Miguel Almirón após o jogador cobrir a boca ao falar com um adversário durante uma revisão do VAR, tornando-se o primeiro árbitro a aplicar a nova regra no Mundial. O episódio gerou amplo debate entre torcedores e especialistas.

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A escolha do salvadorenho para a semifinal também provocou reações nas redes sociais. Parte dos torcedores franceses demonstrou preocupação com a nomeação em razão de polêmicas recentes envolvendo a arbitragem na competição. Apesar disso, a Fifa manteve a confiança em Barton, que será auxiliado pelo compatriota David Morán e pelo nicaraguense Antonio Pupiro. O sueco Glenn Nyberg atuará como quarto árbitro.

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