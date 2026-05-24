AO VIVO: Spurs e Thunder fazem jogo 4 da final do Oeste da NBA

A partida começa as 21h e pode aumentar a vantagem do Thunder na série

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 24/05/2026
20:55
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, é marcado por Chet Holmgren, do Oklahoma City Thunder, durante o jogo três das finais da Conferência Oeste (Foto: Michael gonzales/Nbae via getty images/Afp)
Com a série em 2 a 1 para o Oklahoma City Thunder, a equipe visita o San Antonio Spurs neste sábado (24), pelo jogo 4 das finais da Conferência Oeste da NBA. A partida será disputada no Frost Bank Center, em San Antonio, nos Estados Unidos, com bola ao alto às 21h (de Brasília). Acompanhe tudo em tempo real no Lance!.

San Antonio Spurs 28 x 19 Oklahoma City Thunder

Segundo período:

FIM DO PRIMEIRO PERÍODO: SAN ANTONIO SPURS 28 x 19 Oklahoma City Thunder

Primeiro período:

1:04- Jalen Williams marca mais três pontos para o Thunder

1:38- Cesta tripla de Devin Vassell

2:01- De'Aaron Fox amplia para os Spurs

2:22- Cesta de Shai Gilgeous-Alexander para tentar colocar o Thunder no jogo

2:59- Wembanyama sai de quadra

3:27- Falta em cima do Keldon Johnson, que erra os dois lançamentos

4:19- Wembanyama bate mais uma falta

4:39- Oklahoma para o jogo

4:39- Wembanyama crava e tira a camisa

5:07- Defesa de Alex Caruso

6:01- Spurs abrem 8 pontos de vantagem

7:30- Falta de Chet Holmgren em cima de Wembanyama

9:50- Bom início de jogo de Isaiah Hartenstein, número 55 do Thunder

10:33- Bloqueio do Wembanyama

COMEÇOU O JOGO!

Toalhas cobrem os assentos da arena antes do jogo quatro entre o Oklahoma City Thunder e o San Antonio Spurs, válido pela terceira rodada dos playoffs da NBA (Foto: Adam pantozzi/Nbae via getty images/Afp)
Como está a série?

No jogo 1, logo após o anúncio de Shai Gilgeous-Alexander como MVP da temporada, quem saiu na frente foi o time de Victor Wembanyama. O francês liderou o San Antonio Spurs na vitória por 122 a 115 contra o Oklahoma City Thunder, após duas prorrogações. Com 41 pontos e 24 rebotes, Wembanyama tornou-se o jogador mais jovem da história a registrar ao menos 40 pontos e 20 rebotes em um jogo de playoffs.

No jogo 2, o Oklahoma City Thunder fez valer o fator casa e derrotou o San Antonio Spurs por 122 a 113. Apesar da vitória, o Oklahoma perdeu uma de suas estrelas: o armador Jalen Williams, com uma lesão na coxa esquerda. O atleta já havia perdido seis partidas dos playoffs por conta de uma contusão na mesma perna. Seu retorno foi justamente na abertura da final, marcando 26 pontos.

Do lado do Spurs, Dylan Harper também deixou a quadra com uma lesão na perna, enquanto De'Aaron Fox ainda não jogou nenhum duelo da série por conta de uma entorse no tornozelo. Ambos estão listados como questionáveis para o jogo 4.

A disputa passou para a casa do San Antonio Spurs no jogo 3. Assim como na estreia da final, o time texano não conseguiu aproveitar o apoio da torcida e acabou derrotado. A partida terminou em 123 a 108 para o Oklahoma City Thunder, que retomou a vantagem na série ao abrir 2 a 1. Curiosamente, Shai Gilgeous-Alexander e Victor Wembanyama dividiram o posto de cestinhas, com 26 pontos cada.

Próximos jogos:

  • Jogo 5: terça-feira (26/05), às 21h30 (de Brasília), no Paycom Center
  • Jogo 6: quinta-feira (28/05), às 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*
  • Jogo 7: sábado (30/05), às 21h (de Brasília), no Paycom Center*

*Se necessário

