Spurs empata série e Wembanyama entra em grupo seleto do time

Desempenho ruim do Thunder, com Shai como maior pontuador com 19 pontos e ausências importantes devido a lesões.

Victor Wembanyama destacou-se com 33 pontos e 3 tocos, tornando-se o oitavo em tocos na história do Spurs nos playoffs.

Diante de sua torcida, o San Antonio Spurs finalmente fez valer o mando de quadra e venceu o Oklahoma City Thunder por 103 a 82 na noite do último domingo (24). A vitória foi importante para empatar a série das finais da Conferência Oeste em 2 a 2.

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Desde o primeiro quarto, o Spurs conseguiu crescer e assumir o controle da partida. A equipe criou uma vantagem que se estendeu no restante do jogo.

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Como foi o jogo?

A principal força do San Antonio Spurs foi a sua defesa, que prejudicou muito a eficiência ofensiva do OKC. Nenhum jogador do Thunder chegou aos 20 pontos. Stephon Castle, assim como outros bons defensores do Spurs, foi essencial para esse resultado.

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Shai foi o maior pontuador do Oklahoma, com 19 pontos, enquanto Alex Caruso, Cason Wallace, Jaylin Williams e Jared McCain, que combinaram 68 pontos e 12 cestas de três no jogo 3, somaram apenas 12 pontos e duas cestas de três no jogo 4. Caruso, um dos destaques na série até aqui, terminou zerado em pontos.

Um outro ponto importante para o OKC foram as ausências de Ajay Mitchell e Jalen Williams, com lesões na panturrilha e coxa, respectivamente. O jogo 5 será na PayCom Center, em Oklahoma, na próxima terça-feira (26). Quem vencer ficará a apenas uma vitória de chegar às finais da NBA.

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Show de Wembanyama

O grande destaque da partida foi Victor Wembanyama, que anotou 33 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. Logo antes do intervalo da partida, o francês acertou uma cesta do meio da quadra, no estouro do relógio, e levou a torcida à loucura.

Victor Wembanyama em arremesso para três pontos no jogo 4 das finais da Conferência Oeste (Foto: Michael Gonzales/NBAE via Getty Images/AFP)

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Com três tocos no jogo, Wembanyama entrou em um grupo seleto da equipe de San Antonio. O francês se tornou o oitavo jogador com mais tocos em playoffs na história do Spurs, com 53 tocos em apenas 14 jogos. Os números representam uma média superior às de Tim Duncan e David Robinson. Para efeito de comparação, o sétimo da lista, Kawhi Leonard, registra dois tocos a mais, mas em 87 partidas. Veja a lista completa:

1. Tim Duncan: 568 tocos em 251 jogos

2. David Robinson: 312 tocos em 123 jogos

3. Danny Green: 85 tocos em 100 jogos

4. Manu Ginóbili: 61 tocos em 218 jogos

5. Robert Horry: 60 tocos em 79 jogos

6. Bruce Bowen: 58 tocos em 122 jogos

7. Kawhi Leonard: 55 tocos em 87 jogos

8. Victor Wembanyama: 53 tocos em 14 jogos

🏀Aposte na vitória do seu time preferido!

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