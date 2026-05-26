Knicks volta às finais da NBA e assusta torcida com ingresso de R$ 5 milhões

Após conquistar a Conferência Leste sobre o Cleveland Cavaliers nesta segunda-feira (25), o New York Knicks iniciou a venda de ingressos para as finais da NBA. O que chamou atenção dos torcedores foram os valores exorbitantes: o assento mais próximo da quadra ultrapassa 1 milhão de dólares, cerca de R$ 5 milhões na cotação atual.

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Já o ingresso mais barato disponível custa aproximadamente 3 mil dólares. Os valores são referentes a apenas um jogo da série, confirmado no tradicional Madison Square Garden. A decisão da NBA pode chegar a sete partidas.

O alto interesse do público também é impulsionado pelo momento histórico vivido pela franquia nova-iorquina. O Knicks voltou às finais da NBA após 27 anos e tenta encerrar um jejum de 53 temporadas sem conquistar o título da liga.

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For the price of a Knicks Finals ticket you can buy a 4 bedroom house in Oklahoma City pic.twitter.com/7d6NBnP5hN — Kasra Khadem (@Kaz_Khadem) May 26, 2026

Domínio absoluto sobre o Cavaliers

A classificação do Knicks veio de forma dominante. Jogando fora de casa, a equipe abriu vantagem logo nos primeiros minutos e controlou completamente a partida. Entre o fim do primeiro quarto e o início do segundo, o Cavaliers sofreu uma sequência de 20 a 0, que deixou o placar em 50 a 26.

Desde então, o time de Nova York apenas administrou a vantagem até o fim. Pelo lado do Cleveland, Donovan Mitchell foi o principal destaque, com 31 pontos, cestinha da partida. Já James Harden teve atuação discreta, anotando apenas 12 pontos, além de cometer cinco turnovers e não converter nenhuma bola de três.

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➡️ Knicks vence e quebra recorde da franquia

Jalen Brunson, do New York Knicks, comemora durante a partida contra o Cleveland Cavaliers no jogo um das finais da Conferência Leste da NBA (Foto: Brian babineau/Nbae via getty images/Afp)

Rebotes decisivos e recorde negativo do Cavs

No lado vencedor, Karl-Anthony Towns comandou o garrafão com 19 pontos e 14 rebotes. O Knicks dominou completamente a disputa nos rebotes, vencendo por 60 a 33.

Além de Towns, Josh Hart contribuiu com 11 rebotes, enquanto Mitchell Robinson, vindo do banco, pegou outros dez.

A derrota por 37 pontos entrou para a história como a maior já sofrida pelo Cavaliers em casa em um jogo de playoffs da NBA.

🏀Aposte na vitória do Knicks!

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