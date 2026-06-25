De férias na NBA, Gui Santos se casa com atleta de vôlei de praia Jogador dos Warriors oficializou união no estado civil com Júlia Lawrenz

Único brasileiro em atividade na NBA, Gui Santos se casou com a atleta de vôlei de praia, Júlia Lawrenz, nesta quinta-feira (25). A união foi formalizada no âmbito civil em Brasília (DF), cidade natal do ala do Golden State Warriors.

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Nas redes sociais, a esposa do jogador de basquete compartilhou registros do ensaio fotográfico feito pelo casal em frente à Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, um dos principais monumentos da capital federal. Familiares de ambos os atletas acompanharam a cerimônia de oficialização do casamento, incluindo Edu Santos, irmão de Gui e ala-pivô do Pinheiros. Confira abaixo:

— E não é que ela é minha esposa agora? Te amo e estamos só começando! Tem mais novidade aí! — comentou Gui Santos, celebrando o casamento.

Júlia Lawrenz, de 22 anos, é estudante e atleta de vôlei de praia da Universidade do Havaí, nos Estados Unidos. Em 2025, foi convocada para representar o Brasil no torneio classificatório dos Jogos Pan-Americanos Júnior.

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Gui Santos aproveita as férias no Brasil

Gui Santos no jogo entre Golden State Warriors e Phoenix Suns pela NBA 2025/26 (Foto: Chris Coduto/Getty Images/AFP)

O período off-season tem sido produtivo para Gui Santos. Desde a eliminação dos Warriors em abril, ainda na fase de play-in, o atleta de 24 anos passou a maior parte do tempo no Brasil, atendendo desde compromissos profissionais, como participações em entrevistas e programas de televisão, e outros eventos, como a exibição das finais da NBA na NBA House, em São Paulo (SP).

O jogador também aproveitou o tempo livre para estar mais próximo da família. Além do casamento civil com Júlia Lawrenz, ele marcou presença nos jogos do irmão, Edu Santos, nos playoffs do NBB.

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A melhor temporada da carreira de Gui Santos na NBA trouxe mais minutos em quadra, reconhecimento no Brasil e a renovação com o time da Baía de São Francisco. Ao Lance!, o brasileiro abriu o jogo sobre o lado invisível da vida de um atleta de alto rendimento, revelando os sacrifícios necessários para permanecer na elite do esporte mundial.

— O alto rendimento é muito difícil. Você tem que abdicar da sua vida, abdicar de estar com a sua família. Dia das Mães não existe, aniversário de familiar não existe, ver nascimento de filho não existe — afirmou Gui Santos, em entrevista concedida durante a passagem pelo país.

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