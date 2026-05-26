AO VIVO: Siga a final entre Thunder e Spurs, pela NBA
Série pela Conferência Oeste está empatada em 2 a 2
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A noite desta terça-feira é palco de mais um clássico pela NBA. Com a série empatada, o Oklahoma City Thunder recebe o San Antonio Spurs, pelo jogo 5 das finais da Conferência Oeste, no Paycom Center.
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|Times
|1º Quarto
|2º Quarto
|3º Quarto
|4º Quarto
|Total
Oklahoma City Thunder
29
40
69
San Antonio Spurs
27
31
58
A expectativa é de mais um desafio particular entre as principais estrelas dos dois times: Victor Wembanyama, pelo Spurs, e Shai Gilgeous-Alexander, que defende a camisa rival e foi eleito o MVP da temporada da NBA.
Como está o duelo pela NBA
No jogo 1, logo após o anúncio de Shai Gilgeous-Alexander como MVP da temporada, quem saiu na frente foi o time de Victor Wembanyama. O francês liderou os Spurs na vitória por 122 a 115 sobre o OKC, após duas prorrogações. Com 41 pontos e 24 rebotes, Wemby tornou-se o jogador mais jovem da história a registrar ao menos 40 pontos e 20 rebotes em uma partida de playoffs.
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No jogo 2, o Thunder fez valer o "fator casa" e venceu por 122 a 113. Apesar do resultado, a franquia de Oklahoma City perdeu uma de suas estrelas: o armador Jalen Williams, com uma lesão na coxa esquerda. Do lado dos Spurs, Dylan Harper também deixou a quadra com uma lesão na perna.
A disputa passou para o Frost Bank Center, em San Antonio, no jogo 3. Assim como na abertura das finais, o time da casa não foi capaz de usar a torcida a seu favor e acabou derrotado por 123 a 108 para o Thunder. SGA e Wemby dividiram o posto de cestinha, com 26 pontos cada, na partida que marcou a virada do Oklahoma City Thunder na série.
No quarto confronto, o San Antonio Spurs venceu por 103 a 82 e empatou a série em seus domínios. Com 33 pontos, oito rebotes e cinco assistências, Wembanyama foi o astro da noite e levou a torcida à loucura ao marcar uma cesta do meio da quadra, pouco antes do intervalo, no estouro do relógio.
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