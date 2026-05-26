AO VIVO: Siga a final entre Thunder e Spurs, pela NBA

A noite desta terça-feira é palco de mais um clássico pela NBA. Com a série empatada, o Oklahoma City Thunder recebe o San Antonio Spurs, pelo jogo 5 das finais da Conferência Oeste, no Paycom Center.

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➡️ Knicks vence e quebra recorde da franquia



➡️ Knicks volta às finais da NBA e assusta torcida com ingresso de R$ 5 milhões

Times 1º Quarto 2º Quarto 3º Quarto 4º Quarto Total Oklahoma City Thunder 29 40 69 San Antonio Spurs 27 31 58



A expectativa é de mais um desafio particular entre as principais estrelas dos dois times: Victor Wembanyama, pelo Spurs, e Shai Gilgeous-Alexander, que defende a camisa rival e foi eleito o MVP da temporada da NBA.

Gráfico mostra feitos de <strong>Shai Gilgeous-Alexander</strong> na NBA (Reprodução)

Como está o duelo pela NBA

No jogo 1, logo após o anúncio de Shai Gilgeous-Alexander como MVP da temporada, quem saiu na frente foi o time de Victor Wembanyama. O francês liderou os Spurs na vitória por 122 a 115 sobre o OKC, após duas prorrogações. Com 41 pontos e 24 rebotes, Wemby tornou-se o jogador mais jovem da história a registrar ao menos 40 pontos e 20 rebotes em uma partida de playoffs.

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➡️ Spurs empata série e Wembanyama entra em grupo seleto do time

No jogo 2, o Thunder fez valer o "fator casa" e venceu por 122 a 113. Apesar do resultado, a franquia de Oklahoma City perdeu uma de suas estrelas: o armador Jalen Williams, com uma lesão na coxa esquerda. Do lado dos Spurs, Dylan Harper também deixou a quadra com uma lesão na perna.

Gráfico mostra feitos do francês Victor Wembanyama na NBA (Reprodução)

A disputa passou para o Frost Bank Center, em San Antonio, no jogo 3. Assim como na abertura das finais, o time da casa não foi capaz de usar a torcida a seu favor e acabou derrotado por 123 a 108 para o Thunder. SGA e Wemby dividiram o posto de cestinha, com 26 pontos cada, na partida que marcou a virada do Oklahoma City Thunder na série.

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No quarto confronto, o San Antonio Spurs venceu por 103 a 82 e empatou a série em seus domínios. Com 33 pontos, oito rebotes e cinco assistências, Wembanyama foi o astro da noite e levou a torcida à loucura ao marcar uma cesta do meio da quadra, pouco antes do intervalo, no estouro do relógio.

🏀Aposte na vitória do Knicks!

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