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Draft da NBA 2026: saiba como funciona, horário e onde assistir à segunda rodada

Segundo dia de evento começa às 20h (de Brasília)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 17:00
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Palco do Draft da NBA 2026
Palco do Draft da NBA 2026 (Foto: Hannah Ally/NBAE via Getty Images/AFP)

O Draft da NBA 2026 se encerra nesta quarta-feira (24). Depois das 30 primeiras escolhas, as franquias voltam para o Barclays Center, em Nova York (EUA), para a segunda rodada. O evento está previsto para começar Às 20h (de Brasília), com transmissão do ESPN, canal fechado, e do streaming Disney+.

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    As 30 franquias da NBA retornam ao Draft em busca de mais uma oportunidade para renovarem seus elencos com jovens talentos. A partir daí, a liga norte-americana volta às atenções para a preparação dos novos contratados antes da Summer League.

    Lista completa da primeira rodada do Draft

      1.
    1. Washington Wizards: AJ Dybantsa (BYU)
      2. 2.
    2. Utah Jazz: Darryn Peterson (Kansas)
      3. 3.
    3. Memphis Grizzlies: Cameron Boozer (Duke)
      4. 4.
    4. Chicago Bulls: Caleb Wilson (North Carolina)
      5. 5.
    5. LA Clippers: Keaton Wagler (Illinois)
      6. 6.
    6. Brooklyn Nets: Mikel Brown Jr. (Louisville)
      7. 7.
    7. Sacramento Kings: Darius Acuff Jr. (Arkansas)
      8. 8.
    8. Atlanta Hawks: Kingston Flemings (Houston)
      9. 9.
    9. Dallas Mavericks: Morez Johnson Jr. (Michigan)
      10. 10.
    10. Milwaukee Bucks: Brayden Burries (Arizona)
      11. 11.
    11. Golden State Warriors: Yaxel Lendeborg (Michigan)
      12. 12.
    12. Oklahoma City Thunder: Aday Mara (Espanha/Michigan)
      13. 13.
    13. Miami Heat: Nate Ament (Tennessee) - Negociado para o Bucks
      14. 14.
    14. Charlotte Hornets: Hannes Steinbach (Alemanha/Washington)
      15. 15.
    15. Chicago Bulls: Dailyn Swain (Texas)
      16. 16.
    16. Memphis Grizzlies: Bennett Stirtz (Iowa) - Negociado para o Thunder
      17. 17.
    17. Oklahoma City Thunder: Ebuka Okorie (Stanford) - Negociado para o Pistons via Grizzlies
      18. 18.
    18. Charlotte Hornets: Christian Anderson (Texas Tech)
      19. 19.
    19. Toronto Raptors: Allen Graves (Santa Clara)
      20. 20.
    20. San Antonio Spurs: Jayden Quaintance (Kentucky)
      21. 21.
    21. Detroit Pistons: Karim López (México/New Zealand Breakers) - Negociado para o Grizzlies
      22. 22.
    22. Philadelphia 76ers: Labaron Philon Jr. (Alabama)
      23. 23.
    23. Atlanta Hawks: Zuby Ejiofor (St. John's)
      24. 24.
    24. New York Knicks: Cameron Carr (Baylor) - Negociado para os Lakers
      25. 25.
    25. Los Angeles Lakers: Sergio De Larrea (Espanha/Valladolid) - Negociado para o Knicks
      26. 26.
    26. Denver Nuggets: Tarris Reed Jr (UConn) - Negociado para os Spurs
      27. 27.
    27. Boston Celtics: Chris Cenac Jr. (Houston)
      28. 28.
    28. Minnesota Timberwolves: Joshua Jefferson (Iowa State) - Negociado para o Nets
      29. 29.
    29. Cleveland Cavaliers: Alex Karaban (Connecticut) - Negociado para os Kings
      30. 30.
    30. Dallas Mavericks: Koa Peat (Arizona)

    ➡️ Quem é AJ Dybantsa, primeira escolha do Draft da NBA?

    Prospectos do Draft da NBA 2026
    Prospectos do Draft da NBA 2026 (Foto: Arturo Holmes/Getty Images/AFP)

    Como funciona o Draft da NBA?

    O processo de entrada na principal liga de basquete do mundo é diferente do que os brasileiros estão acostumados no futebol. Em vez de subir das categorias de base de um clube, os principais prospectos chegam à NBA por meio do Draft, evento anual que distribui os direitos de seleção dos jogadores entre as franquias.

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    Em teoria, cada uma das 30 equipes possui uma escolha em cada rodada do Draft. Como o evento conta com duas rodadas, são 60 seleções ao todo. Na prática, porém, essas escolhas podem ser negociadas entre as franquias, fazendo com que alguns times tenham mais seleções e outros menos.

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