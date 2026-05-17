Shai Gilgeous-Alexander é eleito MVP pela segunda vez seguida

Shai Gilgeous-Alexander, estrela do Oklahoma City Thunder, foi eleito MVP da temporada 2025/26 da NBA. Esta é a segunda vez consecutiva que o astro canadense de 27 anos recebe o principal prêmio individual da liga. O anúncio oficial ainda será feito, e a informação foi divulgada por Shams Charania, da ESPN.

continua após a publicidade

O camisa 2 do OKC disputava o prêmio com Nikola Jokić, do Denver Nuggets, e Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs. O último jogador nascido nos Estados Unidos que venceu o prêmio de MVP foi James Harden, em 2017/18.

➡️ NBA: astro dos Cavaliers entra no top 10 de maiores pontuadores dos playoffs

Shai entra em grupo seleto

Com o feito, Gilgeous-Alexander entra para um grupo altamente seleto do basquete mundial, tornando-se apenas o 14º jogador na história da NBA a conquistar o prêmio de MVP por dois anos consecutivos. O último jogador a vencer o prêmio duas vezes seguidas foi Nikola Jokić, em 2020/21 e 2021/22.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Shai liderou o OKC à melhor campanha da NBA na temporada regular, com 64 vitórias e 18 derrotas. Em 68 jogos, o armador registrou médias expressivas de 31.1 pontos e 6.6 assistências por partida, enquanto manteve um aproveitamento superior a 55% nos arremessos de quadra. Além disso, o canadense não marcou menos de 20 pontos em nenhum jogo da temporada regular.

O anúncio do prêmio ocorre em um momento crucial da temporada. O Oklahoma City Thunder está classificado para as Finais da Conferência Oeste, em que enfrentará o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, eleito Jogador Defensivo do Ano (DPOY). O primeiro jogo da série será nesta segunda-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília).

continua após a publicidade

🏀+Aposte na vitória do OKC!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.