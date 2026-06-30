Fim da linha na NBA? LeBron James está fora do Los Angeles Lakers Astro de 41 anos pediu para deixar a equipe a partir da próxima temporada

LeBron James não estará mais no Los Angeles Lakers a partir da próxima temporada da NBA. Em meio a rumores desde a eliminação nos playoffs, a saída enfim foi confirmada pelo jornalista Shams Charania, da "ESPN" norte-americana, nesta terça-feira (30). O destino do ala ainda é um mistério.

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Segundo o jornalista, o lendário camisa 23 avisou a franquia de Los Angeles o seu desejo de deixar o grupo – informação confirmada pelo empresário Rich Paul, que cuida da carreira de James. Apesar disso, o jogador de 41 anos garantiu que seguirá em atividade na liga.

— ÚLTIMA HORA: LeBron James continuará sua carreira na NBA na temporada 2026-27 e informou ao Los Angeles Lakers que a franquia pode seguir em frente sem ele, pois ele jogará em outro lugar, disse Rich Paul, CEO da Klutch Sports, à ESPN — escreveu Charania.

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Destino de LeBron pode ser Warriors

Um dos maiores elencos da história da NBA pode se formar a partir desta terça-feira (30). No primeiro dia da janela de transferência da free agency, o Golden State Warriors está pronto para contatar LeBron James sobre uma proposta para a próxima temporada. A informação é do jornalista Brian Windhorst, da "ESPN" norte-americana.

A principal dificuldade do Warriors estaria ligado a questão financeira, já que as equipes precisam respeitar um teto salarial exigido pela NBA. Tudo parece ter mudado, porém, com a recusa de Draymond Green pelo acordo de US$ 28 milhões, tornando-se agente livre e dando à franquia uma flexibilidade financeira.

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Stephen Curry e LeBron James em jogo entre Warriors e Lakers na NBA (Foto: Michael Owens / AFP)

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