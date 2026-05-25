Gui Santos revela bastidores da vida na NBA: 'Você abdica da sua vida'

A melhor temporada da carreira de Gui Santos na NBA trouxe mais minutos em quadra, reconhecimento no Brasil e a renovação com o Golden State Warriors. Mas, por trás da ascensão do brasileiro na principal liga de basquete do mundo, existe uma rotina de renúncias, pressão e distância da família que pouca gente vê.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Durante passagem pelo Brasil, Gui abriu o jogo para o Lance! sobre o lado invisível da vida de um atleta de alto rendimento e revelou os sacrifícios necessários para permanecer na elite do esporte mundial:

— O alto rendimento é muito difícil. Você tem que abdicar da sua vida, abdicar de estar com a sua família. Dia das Mães não existe, aniversário de familiar não existe, ver nascimento de filho não existe — afirmou.

continua após a publicidade

Mesmo vivendo o sonho de atuar na NBA, o ala destacou que o sucesso vem acompanhado de perdas pessoais impossíveis de recuperar:

— Tem o lado muito bom, que é o cara ganhar dinheiro, ser famoso… mas também tem o lado ruim, de perder momentos importantes com a sua família, que dinheiro nenhum consegue trazer de volta — completou.

Gui Santos em entrevista ao Lance! (Foto: Lance! / Joanna Colaço)

Rotina intensa e solidão longe do Brasil

A temporada 2025/26 foi a mais importante da carreira de Gui Santos. O brasileiro ganhou espaço no elenco do Golden State, recebeu mais oportunidades e conseguiu se firmar na rotação da equipe. Fora das quadras, porém, a rotina é marcada por viagens constantes e pouco tempo livre.

continua após a publicidade

— A rotina é correria: treino e viagem o tempo todo — resumiu.

Para diminuir a distância da família, Gui revelou que tenta manter contato diário com os parentes, principalmente através de chamadas de vídeo e videogame online com o irmão:

— Quando eu não tô treinando ou jogando, eu tô jogando videogame pra manter contato com meu irmão, minha mãe e minha família — contou.

Segundo o jogador, a fé e a família são fundamentais para manter o equilíbrio emocional durante a temporada:

— Minha fé me mantém de cabeça boa. O que me mantém com a cabeça fresca são esses três pilares: minha fé, minha família e minha noiva — disse.

➡️Gui Santos celebra evolução no Warriors: 'Quero ser campeão aqui'

"Eu nunca fui o mais forte"

Apesar do crescimento dentro da NBA, Gui afirmou que nunca se enxergou como um jogador naturalmente acima dos outros fisicamente. Para ele, o trabalho sempre foi o diferencial da própria trajetória:

— Eu nunca fui o melhor da posição, nunca fui o mais forte, nunca fui o mais rápido, mas eu era sempre o que mais trabalhava — afirmou.

O brasileiro também destacou que a oportunidade recebida nesta temporada foi determinante para conseguir mostrar seu potencial:

— Foi sem dúvida a melhor temporada. A temporada em que eu mais tive oportunidade. Essa temporada não teve desculpa. Eu tive oportunidade e consegui aproveitar — disse.

A boa fase dentro de quadra fez o reconhecimento aumentar no Brasil. Gui contou que passou a perceber o impacto da própria trajetória principalmente entre crianças e jovens.

— Eu vi três menininhos assistindo meus highlights no celular enquanto eu estava vendo o jogo do meu irmão. Acho que é pra isso que a gente faz o que a gente faz. Isso é dar exemplo pra molecada — revelou.

➡️Gui Santos relembra noite de draft da NBA: 'Desabou meu mundo'

Sonhos ainda maiores

Mesmo consolidado na NBA, Gui garante que ainda tem grandes objetivos na carreira. Entre eles, conquistar um título da liga e viver um feito inédito ao lado do irmão.

— Nenhum outro irmão brasileiro jogou junto na NBA. Eu quero fazer isso — afirmou.

Ao olhar para trás, o ala acredita que o garoto de Brasília que sonhava em chegar à NBA teria orgulho do caminho percorrido até aqui.

— Se ele me visse hoje, acho que falaria: "caraca, a gente conseguiu" — concluiu.



🏀 Aposte em quem vencerá nos playoffs da NBA

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.