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Golden State Warriors fará proposta a LeBron James nesta terça (30), diz jornalista

Time de San Francisco estuda cenário financeiro para tentar contratação de astro

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 12:01
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Agachado, LeBron James lamenta derrota para o Thunder na NBA
Agachado, LeBron James lamenta derrota para o Thunder na NBA (Foto: Allen Berezovsky/Getty Images/AFP)

Um dos maiores elencos da história da NBA pode se formar a partir desta terça-feira (30). No primeiro dia da janela de transferência da free agency, o Golden State Warriors está pronto para contatar LeBron James sobre uma proposta para a próxima temporada. A informação é do jornalista Brian Windhorst, da "ESPN" norte-americana.

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    A principal dificuldade do Warriors estaria ligado a questão financeira, já que as equipes precisam respeitar um teto salarial exigido pela NBA. Tudo parece ter mudado, porém, com a recusa de Draymond Green pelo acordo de US$ 28 milhões, tornando-se agente livre e dando à franquia uma flexibilidade financeira.

    Embora esse limite tenha sido reduzido um pouco, com a renovação de Kristaps Porzings, o Golden State ainda tem abertura para investir em Green e na chegada de James. A possível saída de Jimmy Butler seria outra oportunidade de abrir espaço para a contratação de LeBron e de Anthony Davis. No entanto, a franquia já comunicou ao camisa 10 que a prioridade é mantê-lo no elenco.

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    Por esse motivo, para o jornalista, a contratação de Davis saiu de vez dos planos da equipe – algo que era visto como uma chance de motivar LeBron a se juntar ao time.

    O Golden State Warriors passa a confiar, então, na vontade de LeBron em participar de um elenco que brigue pelo título da NBA, assim como o desejo de jogar ao lado de Stephen Curry. Outro argumento seria a proximidade entre as cidades de Los Angeles e San Francisco, onde fica a sede do Warriors. Com isso, o jogador de 41 anos seguiria perto da família.

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    Gui Santos, Stephen Curry e Draymond Green se cumprimento em jogo do Golden State Warriors (Foto: Rocky Widner/NBAE via Getty Images/AFP

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