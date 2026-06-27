Número 1 do Draft da NBA revela que Olise é seu atleta favorito Nova estrela do basquete surpreendeu ao escolher destaque do futebol em entrevista

O jovem AJ Dybantsa, recém-selecionado como a escolha número 1 do Draft da NBA pelo Washington Wizards, provou que o seu interesse pelo esporte vai muito além das quadras de basquete. Em entrevista à prestigiada revista norte-americana Sports Illustrated, a nova promessa da liga revelou que o seu atleta favorito na atualidade é o atacante Michael Olise, que defende a seleção da França na Copa do Mundo de 2026.

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Dybantsa não escondeu a admiração pelo estilo de jogo do francês, que atua no Bayern de Munique e vem sendo uma das peças importantes da campanha dos Bleus no torneio de seleções. Conhecido por sua habilidade, passes e golaços, Olise conquistou o respeito do jogador de basquete pela imprevisibilidade e pelo poder de decisão em momentos críticos.

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Olise em ação pela França na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Dan Mullan / Getty Images via AFP)

A menção reforça o impacto cultural e a visibilidade que a Copa do Mundo de 2026 vem gerando em astros de outras modalidades nos Estados Unidos, criando pontes entre a bola laranja e a bola no pé.

Quem é AJ Dybantsa?

Dybantsa é o atleta mais completo do Draft da NBA de 2026, combinando tamanho, explosão, fluidez, coordenação e atletismo funcional para o basquete. O jovem nasceu em 2007 e conta com 2,06 metros de altura e 98 quilos. No NBA Draft Combine, reforçou seu perfil atlético de elite ao registrar um salto vertical máximo de 1,07 metro, excelente resultado para um jogador do seu tamanho.

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Combinado com seu nível de habilidade e competitividade, Dybantsa possui um dos pacotes atléticos mais impressionantes a entrar no draft nos últimos anos. O prodígio físico atua como ala, mas pode exercer a função de ala-armador algumas vezes, já que possui um controle de bola e uma capacidade de passe avançados. De acordo com especialistas, sua capacidade de impactar o jogo em diversas áreas pode ser comparada com a versatilidade de Scottie Pippen.

Sua habilidade de cadenciar o jogo com o drible também lembra Tracy McGrady, capaz de conduzir em transição, fazer leituras em movimento e trazer versatilidade como criador de jogadas. A explosão rápida e capacidade de mudar de direção permitem que ele supere defensores, enquanto sua força lhe permite dominar marcadores menores e finalizar mesmo com contato.

Defensivamente, embora ainda não seja um ponto forte consistente, possui um enorme potencial devido às suas características físicas e envergadura. O arremesso de perímetro também não é de elite, mas é uma habilidade que pode ser evoluída.

AJ Dybantsa foi considerado o melhor jogador do ensino médio na classe de 2025 e teve impacto imediato no basquete universitário. O atleta quebrou 19 recordes de calouro e de jogos individuais em BYU (Brigham Young University), além de conquistar diversos prêmios nacionais no fim da temporada.

Em 35 partidas, liderou o país com média de 25,5 pontos por jogo, com 51% de aproveitamento nos arremessos. No total, registrou 894 pontos na temporada, número que representa a terceira maior marca da história para um calouro na Divisão I da NCAA.

Além de uma atuação de 43 pontos, Dybantsa igualou a marca de David Harrison, em 2002, ao registrar um triplo-duplo de 30 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Ao fim da temporada, o jovem de 19 anos foi eleito Calouro do Ano da Big 12, selecionado para o primeiro time All-American de forma unânime, e vencedor do Prêmio Julius Erving, honraria anual entregue ao melhor ala do basquete universitário masculino.

Na Seleção Americana de Basquete, conquistou o MVP da Copa do Mundo Sub-19 da FIBA ​​de 2025 e as medalhas de ouro na Copa do Mundo Sub-17 da FIBA, em 2024, e no Campeonato das Américas Sub-16 da FIBA, em 2023. De modo geral, AJ Dybantsa é o favorito absoluto para ser a primeira escolha geral do Draft, com potencial de se tornar um pilar para qualquer franquia.

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