Número 1 do Draft da NBA revela que Olise é seu atleta favorito
Nova estrela do basquete surpreendeu ao escolher destaque do futebol em entrevista
O jovem AJ Dybantsa, recém-selecionado como a escolha número 1 do Draft da NBA pelo Washington Wizards, provou que o seu interesse pelo esporte vai muito além das quadras de basquete. Em entrevista à prestigiada revista norte-americana Sports Illustrated, a nova promessa da liga revelou que o seu atleta favorito na atualidade é o atacante Michael Olise, que defende a seleção da França na Copa do Mundo de 2026.
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Dybantsa não escondeu a admiração pelo estilo de jogo do francês, que atua no Bayern de Munique e vem sendo uma das peças importantes da campanha dos Bleus no torneio de seleções. Conhecido por sua habilidade, passes e golaços, Olise conquistou o respeito do jogador de basquete pela imprevisibilidade e pelo poder de decisão em momentos críticos.
A menção reforça o impacto cultural e a visibilidade que a Copa do Mundo de 2026 vem gerando em astros de outras modalidades nos Estados Unidos, criando pontes entre a bola laranja e a bola no pé.
Quem é AJ Dybantsa?
Dybantsa é o atleta mais completo do Draft da NBA de 2026, combinando tamanho, explosão, fluidez, coordenação e atletismo funcional para o basquete. O jovem nasceu em 2007 e conta com 2,06 metros de altura e 98 quilos. No NBA Draft Combine, reforçou seu perfil atlético de elite ao registrar um salto vertical máximo de 1,07 metro, excelente resultado para um jogador do seu tamanho.
Combinado com seu nível de habilidade e competitividade, Dybantsa possui um dos pacotes atléticos mais impressionantes a entrar no draft nos últimos anos. O prodígio físico atua como ala, mas pode exercer a função de ala-armador algumas vezes, já que possui um controle de bola e uma capacidade de passe avançados. De acordo com especialistas, sua capacidade de impactar o jogo em diversas áreas pode ser comparada com a versatilidade de Scottie Pippen.
Sua habilidade de cadenciar o jogo com o drible também lembra Tracy McGrady, capaz de conduzir em transição, fazer leituras em movimento e trazer versatilidade como criador de jogadas. A explosão rápida e capacidade de mudar de direção permitem que ele supere defensores, enquanto sua força lhe permite dominar marcadores menores e finalizar mesmo com contato.
Defensivamente, embora ainda não seja um ponto forte consistente, possui um enorme potencial devido às suas características físicas e envergadura. O arremesso de perímetro também não é de elite, mas é uma habilidade que pode ser evoluída.
AJ Dybantsa foi considerado o melhor jogador do ensino médio na classe de 2025 e teve impacto imediato no basquete universitário. O atleta quebrou 19 recordes de calouro e de jogos individuais em BYU (Brigham Young University), além de conquistar diversos prêmios nacionais no fim da temporada.
Em 35 partidas, liderou o país com média de 25,5 pontos por jogo, com 51% de aproveitamento nos arremessos. No total, registrou 894 pontos na temporada, número que representa a terceira maior marca da história para um calouro na Divisão I da NCAA.
Além de uma atuação de 43 pontos, Dybantsa igualou a marca de David Harrison, em 2002, ao registrar um triplo-duplo de 30 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Ao fim da temporada, o jovem de 19 anos foi eleito Calouro do Ano da Big 12, selecionado para o primeiro time All-American de forma unânime, e vencedor do Prêmio Julius Erving, honraria anual entregue ao melhor ala do basquete universitário masculino.
Na Seleção Americana de Basquete, conquistou o MVP da Copa do Mundo Sub-19 da FIBA de 2025 e as medalhas de ouro na Copa do Mundo Sub-17 da FIBA, em 2024, e no Campeonato das Américas Sub-16 da FIBA, em 2023. De modo geral, AJ Dybantsa é o favorito absoluto para ser a primeira escolha geral do Draft, com potencial de se tornar um pilar para qualquer franquia.
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