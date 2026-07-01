Warriors renova com ídolo da NBA por mais dois anos Kristaps Porzingis segue como pivô do Golden State até a temporada de 2027/28

Os primeiros passos do Golden State Warriors no "Mercado da Bola Laranja" foram dados na última segunda-feira (29). Antes do início da janela de transferências, na free agency – que foi aberta na terça (30) –, a equipe acertou a renovação de Kristaps Porzings por mais dois anos. A informação foi divulgada primeiro pela "ESPN" norte-americana.

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O novo acordo garante a permanência do pivô até o fim da temporada de 2027/28 da NBA. Além da "garantia" de dois anos, Porzingis ganha ainda mais US$ 40 milhões (mais de R$ 208 milhões) pela extensão. O valor do salário do primeiro ano, porém, ainda não foi definido entre as partes.

Lesões e mais lesões

A transferência de Porzingis aconteceu nos últimos dias da janela de transferências da NBA, em fevereiro. Ainda assim, ficou fora da rotação por alguns jogos, visando uma estreia saudável logo após a pausa do fim de semana das estrelas – o All-Star Weekend. No dia 19 de fevereiro, o pivô foi escalado pela primeira vez e tudo parecia seguir o caminho certo.

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O que aconteceu, no entanto, foi a complicação de um problema de saúde antigo que impediu seu retorno às quadras por seis jogos. Em meio a outros desfalques importantes, o Warriors enfim pôde contar com Porzingis no início de março contra o Oklahoma City Thunder, mas voltou a ser ausência já no compromisso seguinte do time.

Ao todo, o pivô defendeu o Warriors em 15 oportunidades durante a reta final da temporada regular de 2025/26. Apesar de as participações terem sido "poucas", chegou a registrar boas médias de 16,7 pontos, 2,5 assistências e 5,2 rebotes por jogo.

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Kristaps Porzingis em ação pelo Golden State Warrios contra o Oklahoma City Thunder na NBA (Foto: Joshua Gateley/Getty Images/AFP)

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