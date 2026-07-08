logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Cruzeiro, Campinas e mais: veja os elencos de equipes da Superliga para 2026/27

Confira as contratações e renovações de equipes da Superliga Masculina para a temporada

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 10:00
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
À esquerda, Douglas Souza, com a camisa da Seleção Brasileira, sorri e leva a mão esquerda à nuca durante media day; no centro, Leal, com a camisa azul do Cruzeiro, sorridente, estende o dedo indicador esquerdo; à direita, arte de Samuel, de braços cruzados e expressão séria, com a camisa do Sesi Bauru
Douglas Souza, Leal e Samuel são as principais contratações de Campinas, Cruzeiro e Sesi, respectivamente (Fotos: Reprodução/Instagram e X)

Carregando conteúdo exclusivo...

Os clubes da Superliga Masculina já se preparam para a temporada 2026/27. Com o início do campeonato previsto para meados de outubro e novembro, as equipes aproveitam a janela de competições de seleções para fortalecer seus elencos. O Lance! te mostra como está a configuração de alguns dos times que vão disputar a elite do vôlei brasileiro.

  • À esquerda, Jaque, com a camisa rubro-negra do Sesc Flamengo, vibra de boca aberta; no centro, Kuznetsova, com a camisa preta do Praia Clube, comemora um ponto sorrindo; à direita, Bianca Bertolino, com a camisa tricolor do Fluminense, sorri em foto oficial

    Praia Clube, Flamengo e mais: times da Superliga reforçam elencos para 2026/27

    Vôlei
    Há 19 horas
  • Douglas Souza no media day da Seleção Brasileira para a VNL 2026

    Douglas Souza é anunciado por novo time da Superliga para 2026/27

    Vôlei
    Há 6 dias
  • O Sada Cruzeiro anunciou o retorno do ponteiro Leal

    Sada Cruzeiro anuncia retorno de Leal para temporada

    Vôlei
    Há 4 semanas

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Veja como estão alguns elencos da Superliga Masculina

    Sada Cruzeiro

  • Carlo Ancelotti durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Romário pede que Carlo Ancelotti seja demitido da Seleção: 'Fiasco'

    Fora de Campo
    Há 31 minutos
  • Michael Oliver será o árbitro de Espanha x Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo

    Árbitro de Espanha x Bélgica na Copa é marcado por polêmica envolvendo o Real Madrid

    Copa do Mundo 2026
    Há 59 minutos
  • Ed Sheeran compra parte do Ipswich Town (Foto: Reprodução/Ipswich Town)

    Ed Sheeran canta ao vivo para jogadores da Inglaterra antes de decisão na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • Buscando manter a hegemonia no cenário nacional, o Sada Cruzeiro mantém a base do elenco que conquistou a Superliga nas últimas duas temporadas, com Lucão, Oppenkoski, Brasília, Rodriguinho e outras permanências. O técnico Filipe Ferraz também segue à frente do time.

    continua após a publicidade

    A saída de Douglas Souza é a baixa mais significativa no conjunto celeste, que, por sua vez, ganhou duas caras novas na ponta. O cubano-brasileiro Yoandy Leal retorna à equipe mineira após oito anos, enquanto o argentino Armoa Morel volta ao Brasil depois de passagem "relâmpago" pelo Guarulhos em 2025.

    Jogadores do Sada Cruzeiro comemoram o título do Mundial de Clubes de 2015 com a torcida. no Mineirão
    No Mineirão, Leal e Filipe Ferraz, à época jogador, comemoram o título do Mundial de 2015 pelo Cruzeiro (Foto: Reprodução/Instagram)

    Levantadores: Matheus Brasília e Gustavo Orlando

    Opostos: Oppenkoski e Wallace

    Ponteiros: Yoandy Leal, Rodriguinho, Willian e Armoa Morel

    Centrais: Lucão, Otávio e Juan Velasco

    Líberos: Alê Elias e Arthur Lessa

    Técnico: Filipe Ferraz

    Campinas

    Apesar dos títulos inéditos do Sul-Americano e da Copa Brasil, o sabor amargo do terceiro vice consecutivo na Superliga predominou ao fim da temporada passada para o Campinas. O projeto viu Adriano e Judson, astros da Seleção, tomarem novos rumos no exterior, mas buscou reposições à altura.

    continua após a publicidade

    Douglas Souza lidera o "pacotão" de reforços campineiros para 2026/27, que ainda conta com o central campeão olímpico Éder, os ponteiros Marcus Coelho (ex-Joinville) e Vini Henrique (ex-Guarulhos) e o líbero Pedrinho (ex-Praia Clube), além do argentino Jan Martínez (ex-Sesc RJ). Por outro lado, Bruninho, Bruno Lima, Matheus Pinta e o técnico Horacio Dileo ficam no time do interior paulista.

    De camisa amarela, Douglas Souza, com expressão séria, estende a mão direita para cumprimentar companheiro de equipe na Seleção Brasileira
    Douglas Souza disputa a VNL com a Seleção Brasileira (Foto: Volleyball World)

    Levantadores: Bruninho e Cristiano Torelli

    Opostos: Bruno Lima e Acerola

    Ponteiros: Douglas Souza, Jan Martínez, Marcus Coelho e Vinícius Henrique

    Centrais: Matheus Pinta, Éder, Witallo e Yan Patrick

    Líberos: Pedrinho e Matheus Bandini

    Técnico: Horacio Dileo

    Praia Clube

    Com a missão de quebrar a barreira das semifinais, o Praia Clube renovou com 11 atletas do plantel eliminado pelo Campinas na última temporada. Nomes como os veteranos Franco e Isac e os destaques Paulo e Resley seguem em Uberlândia, assim como o treinador Fabiano "Magoo".

    continua após a publicidade

    Quatro contratações fecham o elenco aurinegro: o central Guilherme Voss, da Seleção Brasileira B; os ponteiros Wilson Silva, ex-São José, e Joaquim Tavares, ex-Joinville; e o oposto Wesleen, maior pontuador do lanterna JF Vôlei na Superliga 2025/26.

    Guilherme Voss cerra os dois punhos, comemora ponto marcado pela Seleção Brasileira e é abraçado por Maicon
    Guilherme Voss em ação pela Seleção Brasileira B de vôlei (Foto: Polyanna Cocito)

    Levantadores: Resley, Rafael Foster e Lucas Rocha

    Opostos: Franco e Wesleen

    Ponteiros: Paulo Vinicios, Lucas Lóh, Wilson Silva, Joaquim Tavares e Ryan Frangiotti

    Centrais: Isac, Guilherme Voss, Wennder e Rhyan Luiz

    Líberos: Filipinho

    Técnico: Fabiano "Magoo" Ribeiro

    ➡️ Sem Tainara, Zé Roberto busca solução para a saída na reta final da VNL

    ➡️ CBV anuncia venda de ingressos para o Sul-Americano de vôlei; confira detalhes

    Suzano

    O Suzano mescla experiência e juventude para voltar a figurar entre os semifinalistas da Superliga. O clube paulista conseguiu manter seus pilares, como os jovens Bieler, Sabino e Leo Andrade, além do central Riad, que completará 45 anos na sua sexta temporada seguida como jogador da equipe.

    continua após a publicidade

    Entre as novidades estão o ponteiro Maurício Borges e o líbero Lukinha, que chegam do Campinas e se juntam a Riad como os nomes mais experientes do elenco. Nery Tambeiro, ex-Guarulhos e Minas, foi escolhido para comandar o time.

    Levantadores: Gabriel Bieler e Matheus Bento

    Opostos: Sabino e Paulão

    Ponteiros: Maurício Borges, Robert, Vitor Baesso e Luiz Andrada

    Centrais: Leo Andrade, Riad, Álvaro, Lucas França e Lucas Perrut

    Líberos: Lukinha e Taichi Hangai

    Técnico: Nery Tambeiro

    Sesi Bauru

    Após amargar a nona posição da Superliga, o Sesi Bauru segurou os destaques individuais e foi atrás de reforços pontuais no mercado com o objetivo de formar uma equipe para retornar aos playoffs. Barreto, maior bloqueador da última edição, e Pureza, dono do passe mais eficiente, estão entre os atletas que renovaram seus contratos.

    continua após a publicidade

    Samuel Neufeld, destaque do Minas e oitavo maior pontuador do campeonato com 353 acertos, chega para assumir a condição de titular na saída de rede. O técnico Marcos Pacheco, que teve passagem pelo time entre 2013 e 2017, reassume a função.

    Levantadores: Mateus Bender e Bruno "Canhoto"

    Opostos: Samuel e Wagner Silva

    Ponteiros: Guiga, Gabriel Vaccari, Gui Amorim, Victor Hugo e Pedro Marcon

    Centrais: Thiery, Barreto e Willian Pereira

    Líberos: Douglas Pureza e Henzo

    Técnicos: Marcos Pacheco

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Em 2021, Rússia venceu o Brasil no volei masculino dos Jogos Olímpicos (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    Vôlei

    Rússia volta acima do Brasil no ranking mundial de vôlei

    Há 11 minutos
    Cesar Almeida comemora vitória sobre Abdul Razak Alhassan no UFC Vegas 101

    Lutas

    Brasileiro manda recado antes do UFC 329, em Las Vegas: 'Leve'

    Há 1 hora
    Arthur Fery deita na grama de Wimbledon após a vaga na semifinal

    Tênis

    Zebra de Wimbledon ganha 78 posições e ameaça João Fonseca

    Há 3 horas
    Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

    Fórmula 1

    Além de Bortoleto, Brasil terá novo piloto na F1 em 2027, diz jornalista

    Há 5 horas
    Carlos Sainz em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026

    Fórmula 1

    Piloto da F1 'dispensa' equipe de Bortoleto: 'Me deixar em paz'

    Há 5 horas
    Brasil x Rússia - Vôlei - Olimpíada de Tóquio 2020

    Vôlei

    Rússia está de volta ao vôlei mundial

    Há 6 horas
    Mais LANCE!
    Max Verstappen reage nos boxes durante o terceiro treino livre do GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: William West/AFP)

    Agora é oficial? Max Verstappen está perto de deixar Red Bull na F1

    Gabriel Bortoleto em coletiva de imprensa na véspera do GP da Inglaterra de F1

    Gabriel Bortoleto abre bastidores da Audi e monta 'piloto perfeito' da F1

    Julia Bergmann foi a principal pontuadora do Brasil na vitória sobre o Japão

    Júlia Bergmann celebra vitória do Brasil na VNL: 'Ninguém desistiu'

    Sérvio Novak Djokovic devolve de backhand em treino em Wimbledon

    Djokovic ironiza partida de Lionel Messi na Copa do Mundo

    Cesar Almeida em pesagem do UFC

    Com volta de McGregor, UFC 329 conta ainda com três brasileiros

    Seleção feminina comemora ponto em vitória sobre o Japão na VNL feminina

    Brasil vence o Japão e começa bem a 3ª semana da VNL feminina

    Carlos Prates após vitória no UFC 319 (Foto: Divulgação/UFC)

    Astro do UFC exalta Neymar na Seleção: 'Melhor depois de Pelé'

    De blusa polo, saia, munhequeira e viseira, Luisa Stefani segura uma raquete com a mão esquerda e, com a mão direita, cerra o punho em gesto de comemoração de ponto

    Com Luisa Stefani em ação, veja os jogos de Wimbledon 2026 hoje (08/07)

    Bloqueio brasileiro em ação durante o duelo contra a China na VNL

    Veja os lances da vitória do Brasil sobre o Japão na VNL feminina

    Dia sem copa (reprodução)

    O que fazer em um dia sem jogo de Copa? Confira a agenda esportiva

    Seleção feminina segue com 100% de aproveitamento na VNL

    Brasil x Japão na Liga das Nações: horário e onde assistir

    Djokovic abre os braços para comemorar vaga na semifinal de Wimbledon

    Djokovic avança e encara Sinner na semifinal em Wimbledon

    O técnico José Roberto Guimarães, da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, demonstra preocupação e leva a mão esquerda ao rosto

    Sem Tainara, Zé Roberto busca solução para a saída na reta final da VNL