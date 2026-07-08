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Árbitro de Espanha x Bélgica na Copa é marcado por polêmica envolvendo o Real Madrid

Inglês Michael Oliver foi ameaçado de morte e caso envolveu a polícia após jogo da Champions League em 2018

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
08/07/2026 20:00
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Michael Oliver será o árbitro de Espanha x Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo
Michael Oliver será o árbitro de Espanha x Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo. (Foto: Foto por PAUL ELLIS / AFP)

A Fifa definiu que o inglês Michael Oliver será o árbitro do confronto entre Espanha e Bélgica, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. As duas seleções mantêm bom retrospecto sob comando do profissional e não há polêmicas em cima da sua escolha, ao contrário das definições para as partidas de França e Argentina. Entretanto, o juiz já se envolveu em uma situação com o Real Madrid, que terminou envolvendo a polícia por ameaças à sua família.

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    O jornal Marca, da Espanha, relembrou a polêmica de Oliver com o Real Madrid, que aconteceu em 2018, após uma partida entre o clube espanhol e a Juventus, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League.

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    Na ocasião, o inglês havia se tornado personagem principal da partida após marcar um pênalti para o Real Madrid nos últimos minutos do confronto e pela expulsão do goleiro Buffon por reclamação no lance. A penalidade foi convertida por Cristiano Ronaldo e classificou o clube espanhol para as semifinais da competição, que terminou campeão em cima do Liverpool.

    Após a partida contra a Juventus, Michael Oliver foi visto no aeroporto com uma nécessaire do Real Madrid. Na época, não houve uma explicação específica sobre o árbitro ter um item do clube espanhol, mas a situação gerou uma polêmica e debates foram levantados por críticos do inglês e por torcedores nas redes sociais. A publicação do jornal Marca afirma que o item passou a acompanhar o juiz nos jogos que apitava do time ou de seus rivais.

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    • A polêmica se tornou mais grave por conta de ameaças de morte que Michael Oliver recebeu de torcedores da Juventus por conta do lance na Champions League. O árbitro chegou a tirar sua família da própria casa diante da situação, e a polícia foi acionada para investigar o caso, que não terminou com a prisão de nenhum torcedor. Na época, o inglês agradeceu o apoio da Uefa e de personalidades que saíram em sua defesa.

    - Foram alguns dias estranhos, mas foi bom que tantas pessoas, tanto do mundo do futebol quanto de fora dele, me ofereceram apoio. Foi bastante esclarecedor e significou muito para mim - disse Michael Oliver, que sempre sustentou que estava certo ao marcar a penalidade no lance.

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    Sua atuação em jogos da Espanha e Bélgica é positiva para os dois lados. A seleção espanhola teve sete partidas oficiais apitadas por Oliver e permanece invicta, com quatro vitórias e três empates. A última foi uma goleada por 6 a 0 em cima da Turquia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Do lado belga, a equipe venceu as duas partidas oficiais em que ele esteve em campo.

    Nesta Copa do Mundo, Michael Oliver apitou três partidas. Duas goleadas na fase de grupos, o 5 a 1 da Holanda na Suécia e o 4 a 1 da França na Noruega, além da vitória de Marrocos em cima do Canadá por 3 a 0 nas oitavas de final.

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    Michael Oliver aplica cartão amarelo em Hakimi durante jogo da Copa do Mundo
    Michael Oliver aplica cartão amarelo em Hakimi durante jogo da Copa do Mundo. (Foto: Thomas COEX / AFP)

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