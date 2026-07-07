logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Sem Tainara, Zé Roberto busca solução para a saída na reta final da VNL

Seleção chega à última semana de fase classificatória sem uma oposta titular definida

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 18:14
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
O técnico José Roberto Guimarães, da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, demonstra preocupação e leva a mão esquerda ao rosto
Zé Roberto tem dúvida na saída de rede para a reta decisiva da Liga das Nações (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira inicia a terceira e última semana de fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Feminino nesta quarta-feira (8), às 7h20 (de Brasília), contra o Japão, na casa do adversário. Vice-líder da competição, o Brasil terá quatro jogos em Osaka para confirmar a classificação às quartas de final e encontrar um time titular definitivo, missão que se tornou ainda mais complexa para o técnico José Roberto Guimarães com a lesão de Tainara.

  • Jogadoras do Brasil comemoram ponto em vitória sobre a Bélgica na VNL

    CBV anuncia venda de ingressos para o Sul-Americano de vôlei; confira detalhes

    Vôlei
    Há 4 horas
  • Em 2021, Rússia venceu o Brasil no volei masculino dos Jogos Olímpicos (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    COI interrompe suspensão da Rússia em eventos esportivos

    Mais Esportes
    Há 4 horas
  • Mikaela Hestmann com o casaco amarelo da Seleção Brasileira de Vôlei e a medalha de prata do Sul-Americano sub-19

    Entre dois ‘mundos’: joia do vôlei brasileiro nascida na Noruega ficou dividida na Copa

    Vôlei
    Há 3 horas

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Titular nas seis primeiras partidas, a oposta se machucou em treino no dia 27 de junho e foi cortada após o diagnóstico do problema no tendão quadricipital do joelho direito, se juntando à ponteira Gabi Guimarães na lista de desfalques para a terceira etapa da VNL. Com isso, Maiara Basso, que a princípio serviria à Seleção B este ano, foi convocada às pressas e surge como opção tanto para a saída quanto para a entrada de rede.

    continua após a publicidade

    Além da jogadora do Osasco, Rosamaria e Kisy concorrem pela vaga no time ideal de Zé Roberto. Enquanto Rosa foi escolhida para começar os dois últimos jogos — contra China e Alemanha — e alternou como ponteira e oposta nos confrontos anteriores, Kisy entrou em quadra apenas nas inversões de 5 e 1.

    Ponteiras de ofício, Ana Cristina e Helena também podem vir a ser testadas na saída, já que foram convocadas em dupla função. No entanto, as atletas têm sido escaladas na posição de origem, onde já afirmaram se sentir mais confortáveis atuando.

    continua após a publicidade
  • Lance!

    Salah evita críticas à arbitragem após queda do Egito e destaca campanha na Copa

    Há 26 minutos
  • Hakimi na comemoração após vitória de Marrocos sobre Canadá nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Na Copa, Marrocos se reafirma como principal seleção africana

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos
  • Jogadores da Argentina comemoram classificação as quartas de final da Copa do Mundo de 2026

    Quantas Copas do Mundo a Argentina tem? Veja lista das maiores campeãs

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 minutos

    • Além do Japão, o Brasil terá Polônia, Tailândia e Estados Unidos pela frente nesta semana decisiva de VNL. As comandadas de Zé Roberto dependem apenas de si para garantir vaga na próxima fase e seguir em busca do título inédito.

    De amarelo, Rosamaria ataca bola próximo à rede, com a mão direita, contra um bloqueio duplo de jogadoras da China, vestidas de azul
    Rosamaria foi a oposta titular nos últimos dois jogos do Brasil na VNL (Foto: Volleyball World)

    ➡️ Brasil aposta no bloqueio em duelo contra o Japão na VNL

    ➡️ Brasil depende apenas de si para avançar à fase final da VNL; veja cenários

    Veja a lista de convocadas para a Semana 3 da VNL

    LEVANTADORAS

    • Macris
    • Roberta

    OPOSTAS

    • Rosamaria
    • Kisy

    PONTEIRAS

    • Ana Cristina
    • Julia Bergmann
    • Helena
    • Maiara Basso

    CENTRAIS

    • Julia Kudiess
    • Diana
    • Luzia
    • Lorena

    LÍBEROS

    • Natinha
    • Marcelle

    Agenda da Seleção Brasileira na Semana 3

    📍 Osaka, Japão

    1. Brasil x Japão - quarta-feira (8), às 7h20 (de Brasília)
    2. Brasil x Polônia - sexta-feira (10), às 7h20 (de Brasília)
    3. Brasil x Tailândia - sábado (11), às 3h30 (de Brasília)
    4. Brasil x Estados Unidos - domingo (12), às 0h (de Brasília)

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Seleção Brasileira feminina de vôlei posa para foto após vitória na VNL

    Vôlei

    Brasil depende apenas de si para avançar à fase final da VNL; veja cenários

    Há 1 hora
    Bloqueio do Brasil em ataque de jogadora francesa na VNL

    Vôlei

    Brasil aposta no bloqueio em duelo contra o Japão na VNL

    Há 2 horas
    Jogadoras do Brasil comemoram ponto em vitória sobre a Bélgica na VNL

    Vôlei

    CBV anuncia venda de ingressos para o Sul-Americano de vôlei; confira detalhes

    Há 4 horas
    Em 2021, Rússia venceu o Brasil no volei masculino dos Jogos Olímpicos (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    Mais Esportes

    COI interrompe suspensão da Rússia em eventos esportivos

    Há 5 horas
    Mikaela Hestmann com o casaco amarelo da Seleção Brasileira de Vôlei e a medalha de prata do Sul-Americano sub-19

    Vôlei

    Entre dois 'mundos': joia do vôlei brasileiro nascida na Noruega ficou dividida na Copa

    Há 22 horas
    De camisa grená, Willner Rivas, número 18 da seleção masculina de vôlei da Venezuela, saca com a mão direita em jogo das Olimpíadas de Tóquio 2020

    Vôlei

    Morte do capitão da seleção de vôlei da Venezuela é confirmada após terremotos

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    À esquerda, Jaque, com a camisa rubro-negra do Sesc Flamengo, vibra de boca aberta; no centro, Kuznetsova, com a camisa preta do Praia Clube, comemora um ponto sorrindo; à direita, Bianca Bertolino, com a camisa tricolor do Fluminense, sorri em foto oficial

    Praia Clube, Flamengo e mais: times da Superliga reforçam elencos para 2026/27

    Atletas da Seleção, o casal formado por Julia Kudiess e Leo Lukas em Saquarema (RJ)

    Julia Kudiess se declara para Leo Lukas após atuação em amistoso da Seleção

    Maicon Santos pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

    Maicon brilha, e Seleção B masculina de vôlei vence amistoso contra o Chile

    Anders Mol, de olhos fechados, e Christian Sorum beijam as medalhas de ouro do vôlei de praia de Tóquio 2020

    Brasil x Noruega: dupla campeã olímpica inspirou os 'vikings do vôlei de praia'

    Jogadoras da seleção brasileira comemoram ponto contra a Bélgica na VNL

    Seleção Brasileira volta à ação na VNL; confira a agenda

    Helena, jogadora de vôlei, faz selfie com o namorado, Lucas, jogador de basquete

    Estrela da seleção brasileira denuncia racismo contra o namorado

    Douglas Souza retorna a Saquarema para os treinos da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei

    A volta de quem não foi: Douglas Souza segue na Seleção

    Seleção comemora ponto em Brasil x Itália pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Vollleyball World)

    Brasileiros se destacam em estatísticas da VNL; veja números

    Leo Lukas beija o troféu da Copa América de vôlei 2023

    Time B da Seleção masculina de vôlei fará cinco amistosos em Santa Catarina

    Douglas Souza em atuação na VNL masculina contra a Sérvia (Foto: Volleyball World)

    Douglas Souza pede liberação da seleção masculina de vôlei

    Willner Rivas, capitão de vôlei da seleção da Venezuela, recebe prêmio (Foto: Reprodução/Instagram)

    Com capitão da seleção de vôlei desaparecido, mortes chegam ao esporte na Venezuela

    Jogador da Polônia comemora ponto contra a Argentina na VNL masculina

    Partida entre Polônia e Argentina bate recorde duplo na VNL

    Fernando Cachopa realiza ação de levantamento e Flávio se movimenta para atacar em Brasil x Canadá pela Liga das Nações de Vôlei Masculino

    Surto de Cachopa na VNL repercute na web: 'Para não bater no Flávio'