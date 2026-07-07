Sem Tainara, Zé Roberto busca solução para a saída na reta final da VNL Seleção chega à última semana de fase classificatória sem uma oposta titular definida

A Seleção Brasileira inicia a terceira e última semana de fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Feminino nesta quarta-feira (8), às 7h20 (de Brasília), contra o Japão, na casa do adversário. Vice-líder da competição, o Brasil terá quatro jogos em Osaka para confirmar a classificação às quartas de final e encontrar um time titular definitivo, missão que se tornou ainda mais complexa para o técnico José Roberto Guimarães com a lesão de Tainara.

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Titular nas seis primeiras partidas, a oposta se machucou em treino no dia 27 de junho e foi cortada após o diagnóstico do problema no tendão quadricipital do joelho direito, se juntando à ponteira Gabi Guimarães na lista de desfalques para a terceira etapa da VNL. Com isso, Maiara Basso, que a princípio serviria à Seleção B este ano, foi convocada às pressas e surge como opção tanto para a saída quanto para a entrada de rede.

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Além da jogadora do Osasco, Rosamaria e Kisy concorrem pela vaga no time ideal de Zé Roberto. Enquanto Rosa foi escolhida para começar os dois últimos jogos — contra China e Alemanha — e alternou como ponteira e oposta nos confrontos anteriores, Kisy entrou em quadra apenas nas inversões de 5 e 1.

Ponteiras de ofício, Ana Cristina e Helena também podem vir a ser testadas na saída, já que foram convocadas em dupla função. No entanto, as atletas têm sido escaladas na posição de origem, onde já afirmaram se sentir mais confortáveis atuando.

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Além do Japão, o Brasil terá Polônia, Tailândia e Estados Unidos pela frente nesta semana decisiva de VNL. As comandadas de Zé Roberto dependem apenas de si para garantir vaga na próxima fase e seguir em busca do título inédito.

Rosamaria foi a oposta titular nos últimos dois jogos do Brasil na VNL (Foto: Volleyball World)

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Veja a lista de convocadas para a Semana 3 da VNL

LEVANTADORAS

Macris

Roberta

OPOSTAS

Rosamaria

Kisy

PONTEIRAS

Ana Cristina

Julia Bergmann

Helena

Maiara Basso

CENTRAIS

Julia Kudiess

Diana

Luzia

Lorena

LÍBEROS

Natinha

Marcelle

Agenda da Seleção Brasileira na Semana 3

📍 Osaka, Japão

Brasil x Japão - quarta-feira (8), às 7h20 (de Brasília) Brasil x Polônia - sexta-feira (10), às 7h20 (de Brasília) Brasil x Tailândia - sábado (11), às 3h30 (de Brasília) Brasil x Estados Unidos - domingo (12), às 0h (de Brasília)

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