Sem Tainara, Zé Roberto busca solução para a saída na reta final da VNL
Seleção chega à última semana de fase classificatória sem uma oposta titular definida
A Seleção Brasileira inicia a terceira e última semana de fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Feminino nesta quarta-feira (8), às 7h20 (de Brasília), contra o Japão, na casa do adversário. Vice-líder da competição, o Brasil terá quatro jogos em Osaka para confirmar a classificação às quartas de final e encontrar um time titular definitivo, missão que se tornou ainda mais complexa para o técnico José Roberto Guimarães com a lesão de Tainara.
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Titular nas seis primeiras partidas, a oposta se machucou em treino no dia 27 de junho e foi cortada após o diagnóstico do problema no tendão quadricipital do joelho direito, se juntando à ponteira Gabi Guimarães na lista de desfalques para a terceira etapa da VNL. Com isso, Maiara Basso, que a princípio serviria à Seleção B este ano, foi convocada às pressas e surge como opção tanto para a saída quanto para a entrada de rede.
Além da jogadora do Osasco, Rosamaria e Kisy concorrem pela vaga no time ideal de Zé Roberto. Enquanto Rosa foi escolhida para começar os dois últimos jogos — contra China e Alemanha — e alternou como ponteira e oposta nos confrontos anteriores, Kisy entrou em quadra apenas nas inversões de 5 e 1.
Ponteiras de ofício, Ana Cristina e Helena também podem vir a ser testadas na saída, já que foram convocadas em dupla função. No entanto, as atletas têm sido escaladas na posição de origem, onde já afirmaram se sentir mais confortáveis atuando.
Além do Japão, o Brasil terá Polônia, Tailândia e Estados Unidos pela frente nesta semana decisiva de VNL. As comandadas de Zé Roberto dependem apenas de si para garantir vaga na próxima fase e seguir em busca do título inédito.
➡️ Brasil aposta no bloqueio em duelo contra o Japão na VNL
➡️ Brasil depende apenas de si para avançar à fase final da VNL; veja cenários
Veja a lista de convocadas para a Semana 3 da VNL
LEVANTADORAS
- Macris
- Roberta
OPOSTAS
- Rosamaria
- Kisy
PONTEIRAS
- Ana Cristina
- Julia Bergmann
- Helena
- Maiara Basso
CENTRAIS
- Julia Kudiess
- Diana
- Luzia
- Lorena
LÍBEROS
- Natinha
- Marcelle
Agenda da Seleção Brasileira na Semana 3
📍 Osaka, Japão
- Brasil x Japão - quarta-feira (8), às 7h20 (de Brasília)
- Brasil x Polônia - sexta-feira (10), às 7h20 (de Brasília)
- Brasil x Tailândia - sábado (11), às 3h30 (de Brasília)
- Brasil x Estados Unidos - domingo (12), às 0h (de Brasília)
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