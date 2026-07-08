Brasil vence o Japão e começa bem a 3ª semana da VNL feminina Seleção mantém a vice-liderança na tabela da competição

O Brasil começou bem a terceira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina. Na manhã desta quarta-feira (8), a seleção venceu o Japão, em Osaka, por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 19/25, 25/19 e 25/23.

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Destaques do jogo

Julia Bergmann foi a principal pontuadora do Brasil, com 21 bolas no chão. Ela terminou a partida empatada em pontos com Ishikawa, principal referência do ataque do Japão. Ana Cristina, com 19 pontos, foi a bola de segurança da seleção brasileira no quarto set, com papel fundamental na reta final do jogo.

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Na tabela

O resultado mantém o Brasil na segunda posição, com os mesmos 23 pontos dos Estados Unidos, que lideram a tabela - as americanas levam vantagem nos critérios de desempate, pela relação de sets. O Japão aparece na sexta colocação, com 16 pontos.

Próximos compromissos

O Brasil terá um dia de folga, e retorna à quadra nesta sexta-feira (10), às 7h20 (horário de Brasília), para enfrentar a Polônia. O Japão joga nesta quinta-feira (9), contra a Tailândia.

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Julia Bergmann foi a principal pontuadora do Brasil na vitória sobre o Japão (Foto: Volleyball World)

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Como foi a partida

1º set

Apesar de começar atrás no placar, o Brasil conseguiu abrir vantagem no primeiro set e não teve dificuldades para dominar a parcial. A diferença chegou a oito pontos, principalmente com Ana Cristina, que comandou o ataque brasileiro.

Do outro lado, o Japão reagiu, comandado por Ishikawa, e diminuiu a desvantagem, mas, após pedido de tempo do técnico Zé Roberto, o Brasil confirmou a vitória por 25 a 20.

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2º set

O cenário se inverteu no segundo set, com o Japão construindo vantagem no placar. Além de Ishikawa, Wada cresceu na partida, incomodando a defesa brasileira. Os erros da seleção, principalmente no saque, também contribuíram para que o Japão chegasse a abrir cinco pontos de frente. O Brasil buscou uma reação e chegou a se aproximar no placar, mas não conseguiu impedir o Japão de vencer por 25 a 19.

3º set

De volta para o terceiro set, o Brasil elevou a precisão do saque, o que foi fundamental para dominar a parcial. Liderada por Julia Bergmann e Diana no ataque, além de boas participações de Julia Kudiess no bloqueio, a seleção foi liderando o placar, mesmo que sem abrir larga vantagem.

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O Japão aproveitou erro de ataque do Brasil e encostou para 16 a 15, mas Zé Roberto logo parou o jogo para orientar a equipe. A partir da metade da parcial, a seleção conseguiu construir vantagem no placar até fechar por 25 a 19.

4º set

Em um início de set equilibrado, o Japão assumiu a dianteira por 5 a 4, após longo rali. A partir daí, a passagem da ponteira Sato pelo saque fez estrago na defesa brasileira, e as donas da casa abriram 10 a 5. Principal referência do time, Ishikawa continuava com bom aproveitamento no ataque.

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Zé Roberto promoveu a entrada de Macris e Helena em quadra e aos poucos o Brasil foi construindo a recuperação em quadra. Com Ana Cristina como bola de segurança e presença eficiente de Julia Kudiess na rede, a diferença caiu para dois pontos na metade da parcial.

O empate veio com ponto de bloqueio de Ana Cristina, que deixou o placar em 23 a 23. A reação brasileira não foi interrompida nem por pedido de tempo técnico do Japão e foi Ana Cristina, novamente, que levou a seleção ao match point. O ponto da vitória veio em ponto de bloqueio do Brasil, que fechou por 25 a 23.

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