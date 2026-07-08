Piloto da F1 'dispensa' equipe de Bortoleto: 'Me deixar em paz'
Carlos Sainz faz temporada abaixo do esperado com a Williams em 2026
Com a aproximação da silly season – período em que rumores e especulações sobre o mercado de pilotos dominam os bastidores da Fórmula 1 –, diversos nomes passaram a ser ligados a novas equipes. Um deles é Carlos Sainz. A expectativa era de que o espanhol deixasse a Williams para formar dupla com Gabriel Bortoleto na Audi, possibilidade que o piloto tratou de afastar.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Empatado com o brasileiro no Mundial de Pilotos, Sainz soma apenas seis pontos e ocupa a 14ª colocação. O desempenho abaixo das expectativas alimentou rumores sobre uma possível saída da Williams, principalmente após informações publicadas pelo jornalista britânico Joe Saward. Segundo ele, o espanhol poderia substituir Nico Hulkenberg na Audi a partir da próxima temporada.
Em entrevista ao GPBlog, no entanto, Sainz afirmou que está totalmente focado no projeto de longo prazo da Williams. O espanhol revelou ainda que pediu à própria equipe para deixar qualquer discussão sobre o futuro para depois das férias de verão da Fórmula 1.
Bellingham e mais 16 jogadores entram pendurados nas quartas de final da Copa; veja lista
Fala de Arias após eliminação da Colômbia na Copa repercute: 'Loucura'
Neto relembra pênalti perdido e manda recado a Bruno Guimarães
— Eu disse à minha equipe para me deixar um pouco em paz até as férias de verão, apenas para tentar ajudar a Williams. E então, nas férias de verão, obviamente será hora de pensar nisso e analisar as opções. Acho que a equipe sabe quais são minhas intenções e prioridades, que seriam continuar nesta equipe, neste projeto. Acredito na parte de longo prazo do projeto e na visão de longo prazo, e agora, como disse, temos muito trabalho a fazer — contou Sainz.
A temporada ficou bem abaixo da expectativa criada com a chegada do novo regulamento. Problemas de desempenho, excesso de peso e dificuldades de desenvolvimento impediram a equipe de dar o salto esperado. Com isso, a dupla formada por Carlos Sainz e Alex Albon tem encontrado dificuldades para disputar posições na zona de pontuação. Atualmente, a Williams soma apenas 11 pontos e ocupa a oitava colocação no Mundial de Construtores.
➡️ Gabriel Bortoleto volta a pontuar e sobe no ranking da F1 2026
🏎️ Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Fórmula 1
Agora é oficial? Max Verstappen está perto de deixar Red Bull na F1Há 1 hora
Fórmula 1
Gabriel Bortoleto abre bastidores da Audi e monta 'piloto perfeito' da F1Há 1 hora
Fórmula 1
VÍDEO: Piloto da F1 vai às lágrimas após guiar carro da 1ª vitória de Ayrton SennaHá 22 horas
Fórmula 1
Diretor da F1 exalta Gabriel Bortoleto: 'Podem se orgulhar'Há 1 dia
Fórmula 1
Verstappen perde a paciência com a Red Bull na F1: 'De saco cheio'Há 1 dia
Fórmula 1
Fora da Copa, Estêvão vai ao GP da Inglaterra e palpita em Brasil x NoruegaHá 2 dias
Mais LANCE!