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Piloto da F1 'dispensa' equipe de Bortoleto: 'Me deixar em paz'

Carlos Sainz faz temporada abaixo do esperado com a Williams em 2026

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 15:47
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Carlos Sainz em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026
Carlos Sainz em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Com a aproximação da silly season – período em que rumores e especulações sobre o mercado de pilotos dominam os bastidores da Fórmula 1 –, diversos nomes passaram a ser ligados a novas equipes. Um deles é Carlos Sainz. A expectativa era de que o espanhol deixasse a Williams para formar dupla com Gabriel Bortoleto na Audi, possibilidade que o piloto tratou de afastar.

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    Empatado com o brasileiro no Mundial de Pilotos, Sainz soma apenas seis pontos e ocupa a 14ª colocação. O desempenho abaixo das expectativas alimentou rumores sobre uma possível saída da Williams, principalmente após informações publicadas pelo jornalista britânico Joe Saward. Segundo ele, o espanhol poderia substituir Nico Hulkenberg na Audi a partir da próxima temporada.

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    Em entrevista ao GPBlog, no entanto, Sainz afirmou que está totalmente focado no projeto de longo prazo da Williams. O espanhol revelou ainda que pediu à própria equipe para deixar qualquer discussão sobre o futuro para depois das férias de verão da Fórmula 1.

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    • — Eu disse à minha equipe para me deixar um pouco em paz até as férias de verão, apenas para tentar ajudar a Williams. E então, nas férias de verão, obviamente será hora de pensar nisso e analisar as opções. Acho que a equipe sabe quais são minhas intenções e prioridades, que seriam continuar nesta equipe, neste projeto. Acredito na parte de longo prazo do projeto e na visão de longo prazo, e agora, como disse, temos muito trabalho a fazer — contou Sainz.

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    A temporada ficou bem abaixo da expectativa criada com a chegada do novo regulamento. Problemas de desempenho, excesso de peso e dificuldades de desenvolvimento impediram a equipe de dar o salto esperado. Com isso, a dupla formada por Carlos Sainz e Alex Albon tem encontrado dificuldades para disputar posições na zona de pontuação. Atualmente, a Williams soma apenas 11 pontos e ocupa a oitava colocação no Mundial de Construtores.

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    Carlos Sainz em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026
    Carlos Sainz em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: PETER POWELL / POOL / AFP)

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